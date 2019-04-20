Гвардиола мечтает о покере в следующем сезоне
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о своей готовности предпринять новую попытку сделать покер в следующем сезоне.
Еще несколько недель назад казалось, что "горожанам" по силам выиграть каждый турнир, где они принимают участие, однако мечты о завоевании всех четырех трофеев были нарушены "Тоттенхэмом".
Именно "Тоттенхэм" выбил "Сити" с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, а в субботу может поставить "горожанам" подножку в Премьер-Лиге. Как бы все ни закончилось, в следующем сезоне Гвардиола снова попробует сделать невозможное.
"С учетом моей профессии, я не понимаю, как можно сыграть один матч и затем сказать, что я не хочу побеждать. Такого никогда не будет. Если я проиграл, значит соперник был лучше. Я никогда не собираюсь жертвовать каким-либо соревнованием".
"Я не знаю, что нас ждет в будущем. Наше настоящее — это ближайший матч, который я постараюсь выиграть. Я буду мечтать о том, чтобы в следующем сезоне побороться за все четыре трофея. Это будет моей мечтой", — цитирует Гвардиолу The Independent.
20.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
вот и новые покерята подъехали!
вухахаха
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Был Венгер в Арсе мечтал о покере. Теперь лысый шарлотан мечтает о покере. Вообщем кликуха теперь ваша ПОКЕРЯТА :))
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Что? Единственное что он выиграл это только кубок, да и тот с пенальти (повезло им), другой кубок с Уотфордом еще не выигран, в АПЛ вообще туманно, ЛЧ просрали, какой покер?
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Какой нах покер...стрит на максималках.
А вот у Клопиньо будет КАРЕ:)
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Короли!
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Забанят от лч
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Олень и дальше мечтай только великому удалось это сделать!!!
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Превращается в Венгера
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Вряд ли, в очередь за МЮ
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