Гвардиола мечтает о покере в следующем сезоне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о своей готовности предпринять новую попытку сделать покер в следующем сезоне.

Еще несколько недель назад казалось, что "горожанам" по силам выиграть каждый турнир, где они принимают участие, однако мечты о завоевании всех четырех трофеев были нарушены "Тоттенхэмом".



Именно "Тоттенхэм" выбил "Сити" с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, а в субботу может поставить "горожанам" подножку в Премьер-Лиге. Как бы все ни закончилось, в следующем сезоне Гвардиола снова попробует сделать невозможное.



"С учетом моей профессии, я не понимаю, как можно сыграть один матч и затем сказать, что я не хочу побеждать. Такого никогда не будет. Если я проиграл, значит соперник был лучше. Я никогда не собираюсь жертвовать каким-либо соревнованием".



"Я не знаю, что нас ждет в будущем. Наше настоящее — это ближайший матч, который я постараюсь выиграть. Я буду мечтать о том, чтобы в следующем сезоне побороться за все четыре трофея. Это будет моей мечтой", — цитирует Гвардиолу The Independent.