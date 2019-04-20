Гвардиола мечтает о покере в следующем сезоне

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о своей готовности предпринять новую попытку сделать покер в следующем сезоне.

Еще несколько недель назад казалось, что "горожанам" по силам выиграть каждый турнир, где они принимают участие, однако мечты о завоевании всех четырех трофеев были нарушены "Тоттенхэмом".

Именно "Тоттенхэм" выбил "Сити" с четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов, а в субботу может поставить "горожанам" подножку в Премьер-Лиге. Как бы все ни закончилось, в следующем сезоне Гвардиола снова попробует сделать невозможное.

"С учетом моей профессии, я не понимаю, как можно сыграть один матч и затем сказать, что я не хочу побеждать. Такого никогда не будет. Если я проиграл, значит соперник был лучше. Я никогда не собираюсь жертвовать каким-либо соревнованием".

"Я не знаю, что нас ждет в будущем. Наше настоящее — это ближайший матч, который я постараюсь выиграть. Я буду мечтать о том, чтобы в следующем сезоне побороться за все четыре трофея. Это будет моей мечтой", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 09:00

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  1. kos9k 20.04.2019 10:12 # kos9k
    вот и новые покерята подъехали!
    вухахаха

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  2. chelsiukpro 20.04.2019 10:06 # chelsiukpro
    Был Венгер в Арсе мечтал о покере. Теперь лысый шарлотан мечтает о покере. Вообщем кликуха теперь ваша ПОКЕРЯТА :))

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  3. khrupkiy 20.04.2019 10:01 # khrupkiy
    Что? Единственное что он выиграл это только кубок, да и тот с пенальти (повезло им), другой кубок с Уотфордом еще не выигран, в АПЛ вообще туманно, ЛЧ просрали, какой покер?

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  4. liverpool1892est 20.04.2019 09:51 # liverpool1892est
    Какой нах покер...стрит на максималках.
    А вот у Клопиньо будет КАРЕ:)

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  5. chebrec 20.04.2019 09:38 # chebrec
    Короли!

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  6. chr1s8rown 20.04.2019 09:26 # chr1s8rown
    Забанят от лч

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  7. myutd 20.04.2019 09:22 # myutd
    Олень и дальше мечтай только великому удалось это сделать!!!

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  8. ganinilyha 20.04.2019 09:08 # ganinilyha
    Превращается в Венгера

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  9. mancunia-planet 20.04.2019 09:03 # mancunia-planet
    Вряд ли, в очередь за МЮ

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