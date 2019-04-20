Сульшер рассказал, каких игроков будет покупать "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, каким критериям должны соответствовать игроки, которых он собирается покупать грядущим летом.

Согласно слухам, клуб с "Олд Траффорд" собирается провести свою самую масштабную трансферную кампанию грядущим летом.

По словам Сульшера, поиск подходящих игроков уже вовсю идет, однако Оле Гуннар призывает не ожидать, что покупки в одночасье решат все проблемы "Юнайтед".

"Мы знаем, что должны быть реалистами и что у нас много работы, однако быстрого решения не существует. Нельзя просто купить семь игроков, после чего все станет правильно — мы должны двигаться шаг за шагом".

"Приобретения будут, но также нам потребуется побеседовать с имеющимися игроками и хорошо провести предсезонный период".

"Я не могу дождаться предсезонного периода. У нас будут приобретения, но игроки, которые здесь уже находятся, знают, чего от них ожидают, и они должны будут взять ответственность на себя".

"Я не знаю, имеют ли наши критики представление, что происходит на самом деле — мы рыщем по всей планете в поисках хороших игроков".

"Мы будем покупать игроков, которые нам подходят — подходят в плане характера, в плане цены, в плане мастерства. Они должны хотеть остаться надолго в этом клубе, и я уверен, мы их отыщем", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 20.04.2019 08:53 # superperez101
    Подписать Сульшера, накупить летом охапку игроков под него - может стать ещё большей ошибкой чем приглашение Маура.
    Просто представьте что бы мог построить Почетино развяжи ему руки

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  2. alexomck 20.04.2019 08:53 # alexomck
    вьюхи в духе раннего Клоппа, только там команда куда хуже была.

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  3. liverpool1892est 20.04.2019 08:28 # liverpool1892est
    1.Балотелли
    2.Ловрен
    3.Кариус или Миньет
    4.Диего Коста
    5.Усейн Болт

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  4. shmanisa 20.04.2019 08:04 # shmanisa
    Ещё по паре погб, саечесов и лукак этому господину..

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