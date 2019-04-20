Сульшер рассказал, каких игроков будет покупать "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, каким критериям должны соответствовать игроки, которых он собирается покупать грядущим летом.

Согласно слухам, клуб с "Олд Траффорд" собирается провести свою самую масштабную трансферную кампанию грядущим летом.



По словам Сульшера, поиск подходящих игроков уже вовсю идет, однако Оле Гуннар призывает не ожидать, что покупки в одночасье решат все проблемы "Юнайтед".



"Мы знаем, что должны быть реалистами и что у нас много работы, однако быстрого решения не существует. Нельзя просто купить семь игроков, после чего все станет правильно — мы должны двигаться шаг за шагом".



"Приобретения будут, но также нам потребуется побеседовать с имеющимися игроками и хорошо провести предсезонный период".



"Я не могу дождаться предсезонного периода. У нас будут приобретения, но игроки, которые здесь уже находятся, знают, чего от них ожидают, и они должны будут взять ответственность на себя".



"Я не знаю, имеют ли наши критики представление, что происходит на самом деле — мы рыщем по всей планете в поисках хороших игроков".



"Мы будем покупать игроков, которые нам подходят — подходят в плане характера, в плане цены, в плане мастерства. Они должны хотеть остаться надолго в этом клубе, и я уверен, мы их отыщем", — цитирует Сульшера Daily Mirror.