Заха готов отправиться в клуб из Лиги Чемпионов

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха объявил о своей готовности уйти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.

Заха очень комфортно себя чувствует на "Селхерст Парк", где он является лидером команды и самым высокооплачиваемым игроком, но в то же время 26-летний вингер ощущает потребность вновь попробовать себя на топ-уровне, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".

"Я должен попробовать себя в Лиге Чемпионов. Мне просто нужно дать такую возможность, остальное я сделаю сам".

Я слишком амбициозен. Мои амбиции состоят в том, чтобы не просто выступать за топ-клуб, а чтобы побеждать на клубном уровне и со сборной Кот-д'Ивуара".

"Чтобы стать лучше и добиться того, чего я могу добиться, я должен стремиться выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи".

"Мне посчастливилось зайти так далеко в своей игровой карьере, но я чувствую, что все еще способен на гораздо большее", — сообщил Заха Daily Mail.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2019 07:00

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  1. alako-lfc 20.04.2019 07:44 # alako-lfc
    Обоссал шити и му

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  2. chr1s8rown 20.04.2019 07:10 # chr1s8rown
    Мане заа фирмино салах
    Можно разрывать середняков вроде гг гп и му

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