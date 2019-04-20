Заха готов отправиться в клуб из Лиги Чемпионов

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха объявил о своей готовности уйти в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.

Заха очень комфортно себя чувствует на "Селхерст Парк", где он является лидером команды и самым высокооплачиваемым игроком, но в то же время 26-летний вингер ощущает потребность вновь попробовать себя на топ-уровне, ранее в своей карьере не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед".



"Я должен попробовать себя в Лиге Чемпионов. Мне просто нужно дать такую возможность, остальное я сделаю сам".



Я слишком амбициозен. Мои амбиции состоят в том, чтобы не просто выступать за топ-клуб, а чтобы побеждать на клубном уровне и со сборной Кот-д'Ивуара".



"Чтобы стать лучше и добиться того, чего я могу добиться, я должен стремиться выступать на самом высоком уровне и выигрывать трофеи".



"Мне посчастливилось зайти так далеко в своей игровой карьере, но я чувствую, что все еще способен на гораздо большее", — сообщил Заха Daily Mail.