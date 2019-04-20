"Юнайтед" готов продать Ромелу Лукаку

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения по Ромелу Лукаку, а сам нападающий открыт к смене клуба грядущим летом.

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре Лукаку перестал быть основным центральным нападающим команды, проигрывая конкуренцию Маркусу Рэшфорду.



Ранее в апреле агент 25-летнего бельгийца Федерико Пасторелло прямым текстом заявил, что Ромелу хочет получить новый опыт и находит привлекательной возможность поиграть в Серии А.



По информации The Telegraph, Сульшер и боссы "Юнайтед" не собираются стоять на пути Лукаку. "Дьяволы" готовы к переговорам с "Интером", ПСЖ и "Баварией", которые проявляют определенный интерес к экс-игроку "Челси".



Добавим, что в 2017 году Лукаку обошелся "Юнайтед" в 75 миллионов фунтов. В случае продажи бельгийца, "дьяволы" постараются вернуть свои инвестиции в него, как минимум.