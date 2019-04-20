Игрокам "Тоттенхэма" обещан бонус в 5 миллионов фунтов за победу в Лиге Чемпионов
Игроки "Тоттенхэма" разделят бонус в 5 миллионов фунтов, если завоюют трофей Лиги Чемпионов в этом сезоне.
Одолев по сумме двух матчей "Манчестер Сити", теперь подопечные Маурисио Почеттино сразятся с "Аяксом" за путевку в назначенный на 1 июля финал Лиги Чемпионов.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, игроки первой команды "Тоттенхэма" уже гарантировали себе бонус в размере около 2 млн. фунтов, но эта сумма может значительно увеличиться.
Если "Тоттенхэм" пройдет "Аякс", а в финале одолеет "Ливерпуль" или "Барселону", то общий бонус на команду составит 5 млн. фунтов.
Соответствующая бонусная шкала была утверждена еще перед стартом сезона — ключевые игроки "Тоттенхэма" специально настояли на обширных бонусах за достижение целей.
Аналогичным образом обстоят дела и с бонусами за успехи в Премьер-Лиге. Вообще, у "Тоттенхэма" бонусы составляют самый высокий процент от того, что фактически зарабатывают игроки, среди всех команд дивизиона — такой способ мотивировать футболистов выбрал клуб.
20.04.2019 00:05
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5 миллионов на всех? Санчес столько апрель получит.
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