Санчес получает бонус в 75 тысяч фунтов за каждый выход на поле

Каждый выход на футбольное поле приносит нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу дополнительный бонус в 75 тысяч фунтов.

Когда в январе 2018 года Санчес перебрался на "Олд Траффорд" из "Арсенала", он получил контракт с базовой зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.



Однако Daily Mirror сообщает, что у Алексиса также есть обширная шкала бонусов, благодаря чему он может зарабатывать еще больше. Простое появление в стартовом составе или на замену делает Алексиса богаче на 75 тыс. фунтов.



За почти полтора сезона в "Юнайтед" Санчес сыграл лишь 42 матча, превратившись в настоящую обузу для клуба. "Красные дьяволы" не только нагрузили свою зарплатную ведомость, но и создали себе большую помеху к продлению контрактов с другими игроками.



Например, в данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Андером Эррерой. Также большие разногласия у "дьяволов" есть с Давидом Де Хеа, Полем Погба и даже собственным воспитанником Маркусом Рэшфордом — все они резонно недоумевает, почему должны зарабатывать меньше Санчеса, хотя пользы команде приносят несоизмеримо больше.