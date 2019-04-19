Санчес получает бонус в 75 тысяч фунтов за каждый выход на поле

Алексис Санчес Каждый выход на футбольное поле приносит нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу дополнительный бонус в 75 тысяч фунтов.

Когда в январе 2018 года Санчес перебрался на "Олд Траффорд" из "Арсенала", он получил контракт с базовой зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.

Однако Daily Mirror сообщает, что у Алексиса также есть обширная шкала бонусов, благодаря чему он может зарабатывать еще больше. Простое появление в стартовом составе или на замену делает Алексиса богаче на 75 тыс. фунтов.

За почти полтора сезона в "Юнайтед" Санчес сыграл лишь 42 матча, превратившись в настоящую обузу для клуба. "Красные дьяволы" не только нагрузили свою зарплатную ведомость, но и создали себе большую помеху к продлению контрактов с другими игроками.

Например, в данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Андером Эррерой. Также большие разногласия у "дьяволов" есть с Давидом Де Хеа, Полем Погба и даже собственным воспитанником Маркусом Рэшфордом — все они резонно недоумевает, почему должны зарабатывать меньше Санчеса, хотя пользы команде приносят несоизмеримо больше.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, слухи

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 926

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  1. xin 19.04.2019 23:49 # xin
    Тупо бизнес кар

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  2. brown-ale 19.04.2019 23:26 # brown-ale
    Подписание Санчеса - это фейл века. Они еще долго будут расхлебывать последствия, хотя можно посадить чилийца на самолет, как Салу...

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  3. liverpool1892est 19.04.2019 23:26 # liverpool1892est
    Пиздец скам ссыт сам на себя:) Сборище тупоголовых идиотов

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  4. sausage 19.04.2019 23:24 # sausage
    Чёт мне кажется, что эти мифические 400 тыс. включают в себя все возможные бонусы типа этого. Кто-то прикинул и сделал вброс. Точных условий контракта мало кто знает, вот писаки и фантазируют на радость себе и публике.

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  5. carrick-16 19.04.2019 23:16 # carrick-16
    Вудворд гений

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  6. knvlay 19.04.2019 23:10 # knvlay
    Кто-нибудь остановите эту бизнес машину

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  7. mancunia-planet 19.04.2019 23:05 # mancunia-planet
    а в каком статусе переходил, заиграй и разговоров не было бы. а так провал лютейший

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  8. sand 19.04.2019 23:04 # sand
    Вудворт на своих условиях подписал, сразу видно.

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