Санчес получает бонус в 75 тысяч фунтов за каждый выход на поле
Каждый выход на футбольное поле приносит нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу дополнительный бонус в 75 тысяч фунтов.
Когда в январе 2018 года Санчес перебрался на "Олд Траффорд" из "Арсенала", он получил контракт с базовой зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю.
Однако Daily Mirror сообщает, что у Алексиса также есть обширная шкала бонусов, благодаря чему он может зарабатывать еще больше. Простое появление в стартовом составе или на замену делает Алексиса богаче на 75 тыс. фунтов.
За почти полтора сезона в "Юнайтед" Санчес сыграл лишь 42 матча, превратившись в настоящую обузу для клуба. "Красные дьяволы" не только нагрузили свою зарплатную ведомость, но и создали себе большую помеху к продлению контрактов с другими игроками.
Например, в данный момент "Юнайтед" находится на пороге расставания с Андером Эррерой. Также большие разногласия у "дьяволов" есть с Давидом Де Хеа, Полем Погба и даже собственным воспитанником Маркусом Рэшфордом — все они резонно недоумевает, почему должны зарабатывать меньше Санчеса, хотя пользы команде приносят несоизмеримо больше.
19.04.2019 23:00
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Последние комментарии:
Тупо бизнес кар
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Подписание Санчеса - это фейл века. Они еще долго будут расхлебывать последствия, хотя можно посадить чилийца на самолет, как Салу...
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Пиздец скам ссыт сам на себя:) Сборище тупоголовых идиотов
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Чёт мне кажется, что эти мифические 400 тыс. включают в себя все возможные бонусы типа этого. Кто-то прикинул и сделал вброс. Точных условий контракта мало кто знает, вот писаки и фантазируют на радость себе и публике.
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Вудворд гений
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Кто-нибудь остановите эту бизнес машину
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а в каком статусе переходил, заиграй и разговоров не было бы. а так провал лютейший
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Вудворт на своих условиях подписал, сразу видно.
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