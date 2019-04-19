Хаби Алонсо: "Хотел бы, чтобы меня тренировал Клопп"

Юрген Клопп и Хаби Алонсо Экс-полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо жалеет, что за свою игровую карьеру ему так и не довелось поработать с нынешним рулевым "красных" Юргеном Клоппом.

Алонсо выступал за мерсисайдский клуб с 2004 по 2009 год, за это время выиграв Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Позже Хаби побывал в "Реале" и "Баварии", пока по окончании сезона 2016/17 не повесил бутсы на гвоздь.

Алонсо довелось встречаться с Клоппом — но только как с соперником. Хаби считает, что сейчас у "Ливерпуля" отличный тренер, который, как он надеется, приведет команду к чемпионству в Премьер-Лиге.

"Я так много раз играл против него, и я был бы счастлив, чтобы он меня тренировал".

"Однако я очень рад, что он работает в "Ливерпуле". Он тренер самого, самого высокого уровня, он выглядит очень страстным, он близок к игрокам, а также у него хорошее футбольное мышление".

"Я правда хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл титул, потому что мы так долго охотимся за ним. Я знаю, насколько это важно для клуба, его болельщиков, учитывая такой огромный период ожидания", — цитирует Алонсо Goal.


Метки Алонсо, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 22:00

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  1. xin 19.04.2019 23:18 # xin
    Разумно, лучший должен тренировать лучших.

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  2. kojan 19.04.2019 22:59 # kojan
    у бывшего ливерного весеннее обострение

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  3. shinigami 19.04.2019 22:12 # shinigami
    лучший опорник эвер

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  4. rap-woiska 19.04.2019 22:01 # rap-woiska
    ротировал

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