Хаби Алонсо: "Хотел бы, чтобы меня тренировал Клопп"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо жалеет, что за свою игровую карьеру ему так и не довелось поработать с нынешним рулевым "красных" Юргеном Клоппом.

Алонсо выступал за мерсисайдский клуб с 2004 по 2009 год, за это время выиграв Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Позже Хаби побывал в "Реале" и "Баварии", пока по окончании сезона 2016/17 не повесил бутсы на гвоздь.



Алонсо довелось встречаться с Клоппом — но только как с соперником. Хаби считает, что сейчас у "Ливерпуля" отличный тренер, который, как он надеется, приведет команду к чемпионству в Премьер-Лиге.



"Я так много раз играл против него, и я был бы счастлив, чтобы он меня тренировал".



"Однако я очень рад, что он работает в "Ливерпуле". Он тренер самого, самого высокого уровня, он выглядит очень страстным, он близок к игрокам, а также у него хорошее футбольное мышление".



"Я правда хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл титул, потому что мы так долго охотимся за ним. Я знаю, насколько это важно для клуба, его болельщиков, учитывая такой огромный период ожидания", — цитирует Алонсо Goal.