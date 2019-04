Прогнозы на субботние матчи 35-го тура Премьер-Лиги

35-й тур откроется центральным матчем, в котором "Манчестер Сити" постарается взять реванш за болезненный вылет из Лиги Чемпионов от "Тоттенхэма" — на сей раз без VAR. В других субботних матчах команды, сражающиеся за выживание, постараются набрать очки и отдалиться от не желающего возвращаться в Чемпионшип "Кардиффа".





МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ

Суббота, 20 апреля, 14:30



"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" подарили по-настоящему феерическое зрелище в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов в среду. Эмоционально обе команды опустошены, но им нужно как можно быстрее приходить в себя, так как в чемпионате и "Сити", и "Тоттенхэму" еще есть, за что бороться и что терять. "Горожане" находятся под давлением и не могут себе позволить потерю очков в оставшихся матчах. "Тоттенхэм" в свою очередь рискует лишиться места в топ-4, если проиграет "горожанам" — "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" будут только рады осечке своего конкурента.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Манчестер Сити" выиграл все девять последних матчей в чемпионате Англии;

- "Сити" выиграл восемь из 10 последних домашних встреч с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях;

- "шпоры" пропускали как минимум дважды в четырех последних выездных матчах.



Прогноз Who Scored: 3:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 4 голов — 2.85 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Конечно, "Сити" не будет таким открытым в этой игре, как в среду вечером — на этот раз они не могут позволить себе так много хаоса. Из-за травмы Кейна в "Сити", должно быть, догадывались, что "Тоттенхэм" захочет играть в высоком темпе, поэтому для меня непонятно, почему в старте не оказалось Фернандиньо. У "Сити" достаточно игроков, которые могут выйти и выиграть эту игру, но я думаю, им не хватало бразильца. Потому я жду, что Фернандиньо вернется в основу в субботу и перекроет те зоны, которыми пользовался Сон в среду. "Сити" на сей раз должен лучше контролировать игру".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Я не вижу тут ничего, кроме победы "Сити". У "шпор" нет самого большого состава в мире, и в другой вечер у них многое получится — но не в этот день. Я думаю, что обе команды изменят состав, но все это — к победе "Сити". Это не вопрос мести. Странно, но еще на прошлой неделе казалось, что "Сити" скорее выиграет Лигу Чемпионов, а "Ливерпуль" — чемпионат, а теперь все изменилось с точностью до наоборот. "Тоттенхэму" нужно сейчас расставлять приоритеты — у них много травм. Не каждый день они попадают в полуфинал Лиги Чемпионов, и прийти в чувство после такого поворота будет сложно".



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



БОРНМУТ — ФУЛХЭМ

Суббота, 20 апреля, 17:00



"Борнмут" и "Фулхэм" достаточно неожиданно выиграли в 34-м туре — "вишни" одолели на выезде остро нуждавшийся в очках "Брайтон", а "Фулхэм", наконец, прервал свою девятиматчевую серию поражений победой над "Эвертоном". "Дачники" пытаются доказать руководству клуба, что Скотт Паркер способен управлять командой и в следующем сезоне, а "Борнмут" просто пытается завершить сезон с хорошим настроением.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Фулхэм" проиграл все семь последних выездных матчей в Премьер-Лиге, пропуская в каждом из них минимум дважды;

- В трех последних встречах с "Фулхэмом" "Борнмут" побеждал и в первом тайме, и по итогам всего матча;

- в трех последних матчах "Борнмута" против "дачников" во всех соревнованиях был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 3:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: "Борнмут" — победа в первом тайме и всем матче — 2.5 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Обе команды выиграли в прошлом туре — приятно видеть некоторые признаки жизни в игре "Фулхэма" после их вылета. У "дачников" намечается худший сезон за время выступлений в элите, потому — трудно увидеть их вторую победу кряду. Я поддержу "Борнмут" — хочу увидеть несколько голов в их исполнении".



Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0



Пол Мерсон



"И у "Борнмута", и у "Фулхэма" были отличные результаты на выходных. Это будет открытая игра в лучах солнца, и я ожидаю, что обе команды действительно будут идти вперед, без катания мяча поперек. "Борнмут" снова нашел свои голевые инстинкты, и я ожидаю, что они выйдут тут на первый план".



Прогноз Пола Мерсона: 3:1



ХАДДЕРСФИЛД — УОТФОРД

Суббота, 20 апреля, 17:00



"Хаддерсфилд" проиграл уже в шести матчах кряду и сложно найти причины, по которым неудачная серия "терьеров" должна прерваться в поединке с набравшим отличную форму "Уотфордом". Если даже "шершням" не улыбается перспектива финишировать на седьмом месте и начать сезон в квалификации Лиги Европы уже в июле, то мотивация сохранить свою лучшую форму к финалу Кубка Англии с "Манчестер Сити" достаточно очевидна. Потому — "Уотфорду" не грозит отпускное настроение в ближайших матчах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Хаддерсфилд" проиграл девять из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге;

- в 10 из 11 последних встреч "Хаддерсфилда" и "Уотфорда" во всех соревнованиях забивалось больше 2.5 голов;

- "Уотфорд" пропускал как минимум дважды в трех последних выездных матчах в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 0:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Уотфорда" — 1.9 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Уотфорд" должен был набирать очки с "Арсеналом" и сделал бы это, если бы не пришлось играть вдесятером 80 минут в понедельник. Трой Дини пропустит этот матч из-за дисквалификации, и я просто чувствую, что "Хаддерсфилд" тут что-то отщипнет. Это предпоследняя домашняя игра "Хаддерсфилда" на своем поле в этом сезоне, поэтому я думаю, они захотят проявить себя".



Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1



Пол Мерсон



"Я думаю, что "Уотфорд" преуспел в тот вечер, когда был удален Трой Дини. В течение долгого времени вы не могли понять, что команды играют в формате 10 на 11. Я ожидаю, что "Уотфорд" тут победит. "Шершни" захотят финишировать так высоко, как смогут, и этот матч они должны выигрывать".



Прогноз Пола Мерсона: 0:2



ВЕСТ ХЭМ — ЛЕСТЕР

Суббота, 20 апреля, 17:00



"Вест Хэм" проиграл уже три матча кряду и вряд ли сможет догнать в турнирной таблице "Лестер", расположившийся на седьмом месте. Но проигрывать и дальше "молотки" вряд ли настроены, потому — стоит ждать от них желания прервать серию неудач в поединке против команды Брендана Роджерса. "Лестер" в свою очередь впервые потерял очки в пяти последних матчах чемпионата, проиграв "Ньюкаслу", и, наверняка, желает вернуться на победный путь.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вест Хэм" проиграл и первый тайм, и весь матч в трех последних поединках в Премьер-Лиге;

- "молотки" пропускали как минимум дважды в пяти последних матчах Премьер-Лиги;

- в четырех последних выездных матчах "Лестера" в Премьер-Лиге забивалось три или более гола.



Прогноз Who Scored: 2:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: Ничья — 3.6 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Я был удивлен, увидев, что "Лестер" уступил "Ньюкаслу" на прошлой неделе, и тем, что "лисы" не создали много хороших моментов. "Вест Хэм" играет в гораздо более открытый футбол, чем "Ньюкасл", что подойдет "Лестеру". Но если "молотки" сыграют так, как с "Манчестер Юнайтед", они могут выиграть".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Пол Мерсон



"В соревновании за седьмое место очень тесно. Если "Лестер" серьезно относится к желанию выйти в еврокубки, они должны выигрывать этот матч. Посмотрите на результаты "Лестера" — "лисы" очень опасны на контратаках с Варди, Мэддисоном и Греем. Если команды отсиживаются у своих ворот, как "Ньюкасл", им сложно обыграть их, но "Вест Хэм" будет идти вперед".



Прогноз Пола Мерсона: 1:3



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН

Суббота, 20 апреля, 17:00



"Вулверхэмптон", как и "Брайтон", проиграл в полуфинале Кубка Англии, но если поражение "чаек" в матче с "Манчестер Сити" было практически неизбежным, то "волки" очень обидно уступили "Уотфорду" и до сих пор испытывают разочарование. В этом сезоне "Вулверхэмптон" стал настоящей грозой авторитетов, отобрав очки у всех представителей топ-6, но в то же время у команды Нуну есть привычка раздавать очки командам, сражающимся за выживание. "Волки" даже умудрились отдать шесть очков "Хаддерсфилду", а совсем недавно проиграли "Саутгемптону" и "Бернли". "Брайтону" очень нужны очки, но в то же время команда Криса Хьютона находится просто в удручающей форме, проиграв уже пять матчей кряду во всех турнирах без единого забитого гола.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми последних встречах этих команд во всех турнирах был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- "Брайтон" выиграл всего трижды в 29 последних матчах Премьер-Лиги;

- в шести последних выездных матчах "Брайтона" в Премьер-Лиге забивалось 3 или более гола.



Прогноз Who Scored: 1:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вулверхэмптона" — 1.75 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Брайтон" в свободном падении. Они вылетели из Кубка Англии и с тех пор не набрали ни одного очка и даже не забивали в четырех последних матчах чемпионата. Трудно понять, за счет чего они могут набрать очки на "Молинью". Это плохое время для неудачной серии, так как дальше "Брайтон" сыграет против "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Арсенала" и "Манчестер Сити", и такой календарь не сулит "чайкам" ничего хорошего. Многие фаны "чаек" говорят, что это падение напоминает им вылет образца 1983 года, когда они пробились в финал Кубка Англии — сейчас все выглядит не очень хорошо для них".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Пол Мерсон



"Уверенность — забавная вещь. Эта команда "Брайтона" ничем не напоминает ту, что обыграла "Кристал Пэлас". Все дело в уверенности, которая исчезла. Я не вижу тут ничего, кроме победы "волков", ведь те сражаются за место в топ-7".



Прогноз Пола Мерсона: 3:0



НЬЮКАСЛ — САУТГЕМПТОН

Суббота, 20 апреля, 19:30



И "Ньюкасл", и "Саутгемптон" все еще не обезопасили себя от возможного вылета и нуждаются в одной победе, которая гарантирует прописку в Премьер-Лиге на следующий сезон. Обе команды выиграли свои последние матчи и пребывают в неплохой форме, что делает их встречу, вынесенную на вечернее время, интересной.



Ключевая статистика от Who Scored



- в восьми из 10 последних матчей "Ньюкасла" в чемпионате был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов;

- в трех последних встречах "Ньюкасла" и "Саутгемптона" проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Ньюкасл" проиграл всего один из 12 последних матчей с "Саутгемптоном" во всех турнирах.



Прогноз Who Scored: 2:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.2 в БК Бетсити



Марк Лоуренсон



"Недавно я видел "Саутгемптон", и они мне понравились. Они еще не обезопасили себя от вылета, но для этого им хватит одной победы. Я вижу ее — но не на "Сент-Джеймс Парк".



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1



Пол Мерсон



"Обе команды в безопасности, а это значит мы увидим голы. Никто не находится под давлением, так почему бы не выразить себя? Проблема в том, что клубам еще есть за что бороться — продвижение на три позиции может принести несколько миллионов фунтов. Победа в этой игре может реально стать толчком для "сорок" или "святых". Игроки, однако, не будут чувствовать это давление".



Прогноз Пола Мерсона: 2:2



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru