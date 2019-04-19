Юрген Клопп сочувствует Гвардиоле

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что сочувствует своему коллеге Хосепу Гвардиоле, чей "Манчестер Сити" в брутальной манере вылетел из Лиги Чемпионов.

Концовка ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Сити" и "Тоттенхэмом" в минувшую среду была отмечена голом Рахима Стерлинга в компенсированное время. Однако вмешательство системы VAR быстро оборвало радость "горожан" и оставило их за бортом турнира.



Клопп не знает, как досрочное выбывание из Лиги Чемпионов скажется на выступлении "Сити" в Премьер-Лиге, но в то же время жалеет Гвардиолу.



"Не имею понятия, какой эффект это окажет, но это было невероятно. Забить этот гол, а затем... Вау! Я очень им сочувствую, потому что они думали, что забили гол, бросившись его праздновать".



"Знаю, некоторые скажут, что без VAR это был бы чистый гол, и это правда, но мы бы все равно никуда не делись от дискуссий после матча".



"В том моменте был офсайд, и я не думаю, что кто-либо сомневается насчет этого. Однако подобное сложно принять. Уверен в этом на 100 процентов".



"С другой стороны, нужно сделать большой комплимент "Тоттенхэму", который достиг полуфинала, несмотря на все свои проблемы и вещи, через которые они прошли".



"Еще в начале сезона я говорил, что у "Тоттенхэма" было самое сложное лето из всех нас — вовсе не из-за отсутствия приобретений, а из-за того, что их игроки отдыхали только две-три недели".



"Они невероятно проводят этот сезон. Забить три гола на поле "Сити" — это большое достижение, поэтому, конечно, они заслужили выйти в полуфинал".



"Но как это скажется на Премьер-Лиге? Не имею понятия, время покажет", — цитирует Клопа Evening Standard.