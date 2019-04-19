Рэмси еще сможет сыграть за "Арсенал"

Полузащитник Аарон Рэмси еще может сыграть за "Арсенал" до завершения этого сезона.

Напомним, накануне вечером Рэмси потребовалась вынужденная замена в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Наполи". Аарон получил травму задней поверхности бедра и покинул поле еще в первом тайме.



Сразу же появились опасения, что это повреждение досрочно обрывает карьеру игрока сборной Уэльса в "Арсенале", ведь уже давно известно, что со следующего сезона Аарон будет выступать за "Ювентус".



Однако в реальности не все так плохо. 28-летний Рэмси еще может сыграть в концовке сезона Премьер-Лиги, не говоря о финале Лиги Европы, если "канониры" туда доберутся.



"Мы разговаривали с ним насчет этого. Он сказал, что через две-три недели снова сможет играть футбольные матчи. Будем надеяться на это", — цитирует Эмери The Guardian.