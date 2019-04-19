Уорнок: "Ливерпуль" и "Сити" ушли на милю вперед от остальных"
Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на порядок сильнее всех остальных команд в Премьер-Лиге.
Обыграв в минувший вторник "Брайтон" со счетом 0:2, "Кардифф" резко повысил свои шансы на выживание в Премьер-Лиге.
Однако в воскресенье "ласточек" ожидает домашнее противостояние с "Ливерпулем", и Уорнок понимает, что одной лишь мотивации будет мало, чтобы справиться с таким соперником.
"Думаю, "Ливерпуль" совместно с "Манчестер Сити" — лучшие команды в данный момент, и они ушли на милю вперед от остальных. Они являются одними из лучших в мире".
"Они выглядят такими сбалансированными. Юрген проделал потрясающую работу, потому что прежде у них были одна-две слабости, но он заполнил эти слабые места игроками топ-уровня".
"Вдобавок у них на подходе есть молодые игроки, которые будут выступать за Англию, Шотландию и другие сборные в следующие 10 лет, так что это классное сочетание".
"Нам нужно быть на высоте, чтобы выдержать это испытание. В этом сезоне "Ливерпуль" показывает, что в свой день они могут обыграть любого. Мы просто должны хотеть проявить себя".
"Это будет отличный день, однако я не хочу, чтобы в этот отличный день нас сокрушили. Я хочу видеть хорошую игру, и мы работали над этим на текущей неделе", — цитирует Уорнока Goal.
19.04.2019 18:00
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Последние комментарии:
Ливерпулю фартит, а МС покупают себе легких противников везде. Брайтоны и прочее. Но даже Ттх их обоссал)) 0 финалов
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Сити ушел, за счет качества игроков. Лулерпулю же просто весь сезон фартит дико, как в прошлом фартило Салаху. В этом мы увидели его настоящий "бамбардирский" талант.
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Усыпляет бдительность, но если Мане и Салах не будут жадничать друг другу, то зарешаем.
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Просто сдай матч. Зачем энергию тратить . безполезно
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Правильно, немного лести не помешает, перед валлийским автобусом
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