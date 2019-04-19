Уорнок: "Ливерпуль" и "Сити" ушли на милю вперед от остальных"

Ливерпуль Наставник "Кардиффа" Нил Уорнок считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" на порядок сильнее всех остальных команд в Премьер-Лиге.

Обыграв в минувший вторник "Брайтон" со счетом 0:2, "Кардифф" резко повысил свои шансы на выживание в Премьер-Лиге.

Однако в воскресенье "ласточек" ожидает домашнее противостояние с "Ливерпулем", и Уорнок понимает, что одной лишь мотивации будет мало, чтобы справиться с таким соперником.

"Думаю, "Ливерпуль" совместно с "Манчестер Сити" — лучшие команды в данный момент, и они ушли на милю вперед от остальных. Они являются одними из лучших в мире".

"Они выглядят такими сбалансированными. Юрген проделал потрясающую работу, потому что прежде у них были одна-две слабости, но он заполнил эти слабые места игроками топ-уровня".

"Вдобавок у них на подходе есть молодые игроки, которые будут выступать за Англию, Шотландию и другие сборные в следующие 10 лет, так что это классное сочетание".

"Нам нужно быть на высоте, чтобы выдержать это испытание. В этом сезоне "Ливерпуль" показывает, что в свой день они могут обыграть любого. Мы просто должны хотеть проявить себя".

"Это будет отличный день, однако я не хочу, чтобы в этот отличный день нас сокрушили. Я хочу видеть хорошую игру, и мы работали над этим на текущей неделе", — цитирует Уорнока Goal.


Метки Кардифф, Ливерпуль, Манчестер Сити, Уорнок

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

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Последние комментарии:




  1. xin 19.04.2019 18:54 # xin
    Ливерпулю фартит, а МС покупают себе легких противников везде. Брайтоны и прочее. Но даже Ттх их обоссал)) 0 финалов

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  2. superglor 19.04.2019 18:36 # superglor
    Сити ушел, за счет качества игроков. Лулерпулю же просто весь сезон фартит дико, как в прошлом фартило Салаху. В этом мы увидели его настоящий "бамбардирский" талант.

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  3. girasimus 19.04.2019 18:21 # girasimus
    Усыпляет бдительность, но если Мане и Салах не будут жадничать друг другу, то зарешаем.

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  4. chr1s8rown 19.04.2019 18:07 # chr1s8rown
    Просто сдай матч. Зачем энергию тратить . безполезно

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  5. highneken 19.04.2019 18:03 # highneken
    Правильно, немного лести не помешает, перед валлийским автобусом

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