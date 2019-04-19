Гвардиола: "Сити" до сих пор больно от вылета из Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он и его команда до сих пор испытывают боль от манеры, в которой они вылетели из Лиги Чемпионов.

Невероятная эйфория, которую "горожане" испытали в компенсированное время домашнего матча против "Тоттенхэма", была оборвана вмешательством VAR — система видеоповторов помогла рефери определить, что гол Рахима Стерлинга не должен считаться из-за офсайда.



Гвардиола признает, что столь резкая смена эмоций оставила шрам на "Сити", однако Хосеп призывает свою команду двигаться дальше.



"Думаете, боль уже прошла, или я забыл о том, что случилось? Я бы так не сказал. Я не хочу, чтобы игроки забыли, что им пришлось пережить. Потребуется время, и они должны будут жить с этим. Они должны играть и хотеть сражаться с этим ощущением".



"Пережитое в минувшую среду, в плане эмоций или обычной жизни, было невероятно. Нам повезло, что мы пережили это. Более 65 тысяч людей пережили самый удивительный момент, но через секунду все были опустошены".



"Мы сыграли невероятным образом, но таков футбол, такова жизнь. Важно, как ты держишься в процессе этого, ты всегда должен продолжать сражаться. Мы отреагировали невероятным образом после того, как счет стал 2:1 в их пользу. Нам требовалось забивать трижды, и мы сделали это".



"Мы забили еще один гол, но он был отменен из-за нескольких сантиметров офсайда. Нам нужно смириться с этим. Внутри нам до сих пор больно, и это не выходит у нас из головы, однако нужно жить дальше и не оглядываться назад".



"Это был тяжелый вечер, но на следующий день мы поднялись на ноги и идем вперед. У этих игроков есть другая возможность показать, что они умеют держать удар", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.