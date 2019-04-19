Моуриньо раскритиковал игру МЮ против "Барселоны" и рассказал, как остановить Месси
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал оборонительную игру "красных дьяволов" в выездном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" и дал совет "Ливерпулю", как сдержать Лионеля Месси.
На текущей неделе бывшая команда Моуриньо завершила выступление в Лиге Чемпионов, проиграв 3:0 на "Ноу Камп". Защитники "Юнайтед" оказались совершенно беззащитны перед Месси, который оформил дубль.
В следующем раунде остановить Месси и компанию постарается "Ливерпуль", и у Жозе есть совет, как это можно сделать.
"Они совершили кучу ошибок и пропустили кучу голов из-за ужасных действий в обороне. Взгляните на гол Коутиньо, даже на гол Месси".
"Думаю, дома "Юнайтед" играл по-другому. В первом матче они старались заполнить центральную зону, потому что позицию Месси легко понять, не непросто создать клетку, чтобы контролировать его. Он подключается с правого края в середину, и благодаря уходу Ракитича направо может оставаться между линий в середине. Это очень сложно".
"В первом матче "Юнайтед" очень хорошо заполнял центральную зону. Когда Месси двигался к середине, он постоянно натыкался на Фреда или Мактоминея".
"Возможно, они решили начать ответный матч по-другому, поскольку уступали один мяч. Погба разместился на левом краю, Мактоминей — на правом, Джесси Лингард играл 10-го номера, позади нападающих. А перед оборонительной линией остался только Фред".
"В результате Месси смог свободно врываться в эту зону. Когда Месси с мячом, раз-раз-раз и ты мертв. Именно поэтому мне никогда не нравилось персонально опекать Месси. Чтобы сдержать Месси, нужна клетка, ты должен построить вокруг него клетку".
"Барселона" есть "Барселона", они лучше "Манчестер Юнайтед", у них лучше игроки. Это нормально, что они выиграли", — сообщил Моуриньо Russia Today.
19.04.2019 16:05
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Обоссаный пенс раскукарекался опять. Хуле раньше не умничал. Из-за этого пенса во многом МЮ провалил сезон.
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пора уже вокруг тебя построить клетку
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Раша тудэй?)
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ахах обоссал МЮ... жесть
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Просто сказал, что Манчестер Юнайтед – фигня вонючая и даже 1/4 для них была случайность. Да и в ЛЧ они не попадут, т.е. ещё год деградации.
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Уринотерапия как всегда прав.
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интересно кто же им купил Фреда?!
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как ни странно но по делу
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