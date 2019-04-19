Моуриньо раскритиковал игру МЮ против "Барселоны" и рассказал, как остановить Месси

Лионель Месси Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал оборонительную игру "красных дьяволов" в выездном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" и дал совет "Ливерпулю", как сдержать Лионеля Месси.

На текущей неделе бывшая команда Моуриньо завершила выступление в Лиге Чемпионов, проиграв 3:0 на "Ноу Камп". Защитники "Юнайтед" оказались совершенно беззащитны перед Месси, который оформил дубль.

В следующем раунде остановить Месси и компанию постарается "Ливерпуль", и у Жозе есть совет, как это можно сделать.

"Они совершили кучу ошибок и пропустили кучу голов из-за ужасных действий в обороне. Взгляните на гол Коутиньо, даже на гол Месси".

"Думаю, дома "Юнайтед" играл по-другому. В первом матче они старались заполнить центральную зону, потому что позицию Месси легко понять, не непросто создать клетку, чтобы контролировать его. Он подключается с правого края в середину, и благодаря уходу Ракитича направо может оставаться между линий в середине. Это очень сложно".

"В первом матче "Юнайтед" очень хорошо заполнял центральную зону. Когда Месси двигался к середине, он постоянно натыкался на Фреда или Мактоминея".

"Возможно, они решили начать ответный матч по-другому, поскольку уступали один мяч. Погба разместился на левом краю, Мактоминей — на правом, Джесси Лингард играл 10-го номера, позади нападающих. А перед оборонительной линией остался только Фред".

"В результате Месси смог свободно врываться в эту зону. Когда Месси с мячом, раз-раз-раз и ты мертв. Именно поэтому мне никогда не нравилось персонально опекать Месси. Чтобы сдержать Месси, нужна клетка, ты должен построить вокруг него клетку".

"Барселона" есть "Барселона", они лучше "Манчестер Юнайтед", у них лучше игроки. Это нормально, что они выиграли", — сообщил Моуриньо Russia Today.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Месси, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 16:05

Количество просмотров Просмотров: 2342

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  1. el-tirador 19.04.2019 17:20 # el-tirador
    Обоссаный пенс раскукарекался опять. Хуле раньше не умничал. Из-за этого пенса во многом МЮ провалил сезон.

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  2. manutd-20champ 19.04.2019 17:04 # manutd-20champ
    пора уже вокруг тебя построить клетку

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  3. mancunia-planet 19.04.2019 16:57 # mancunia-planet
    Раша тудэй?)

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  4. only--liverpool 19.04.2019 16:46 # only--liverpool
    ахах обоссал МЮ... жесть

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  5. benefactor 19.04.2019 16:35 # benefactor
    Просто сказал, что Манчестер Юнайтед – фигня вонючая и даже 1/4 для них была случайность. Да и в ЛЧ они не попадут, т.е. ещё год деградации.

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  6. ofori-twumasi 19.04.2019 16:29 # ofori-twumasi
    Уринотерапия как всегда прав.

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  7. pistolero-lfc 19.04.2019 16:19 # pistolero-lfc
    интересно кто же им купил Фреда?!

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  8. ashlikcole3 19.04.2019 16:15 # ashlikcole3
    как ни странно но по делу

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