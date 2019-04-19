Моуриньо раскритиковал игру МЮ против "Барселоны" и рассказал, как остановить Месси

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал оборонительную игру "красных дьяволов" в выездном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" и дал совет "Ливерпулю", как сдержать Лионеля Месси.

На текущей неделе бывшая команда Моуриньо завершила выступление в Лиге Чемпионов, проиграв 3:0 на "Ноу Камп". Защитники "Юнайтед" оказались совершенно беззащитны перед Месси, который оформил дубль.



В следующем раунде остановить Месси и компанию постарается "Ливерпуль", и у Жозе есть совет, как это можно сделать.



"Они совершили кучу ошибок и пропустили кучу голов из-за ужасных действий в обороне. Взгляните на гол Коутиньо, даже на гол Месси".



"Думаю, дома "Юнайтед" играл по-другому. В первом матче они старались заполнить центральную зону, потому что позицию Месси легко понять, не непросто создать клетку, чтобы контролировать его. Он подключается с правого края в середину, и благодаря уходу Ракитича направо может оставаться между линий в середине. Это очень сложно".



"В первом матче "Юнайтед" очень хорошо заполнял центральную зону. Когда Месси двигался к середине, он постоянно натыкался на Фреда или Мактоминея".



"Возможно, они решили начать ответный матч по-другому, поскольку уступали один мяч. Погба разместился на левом краю, Мактоминей — на правом, Джесси Лингард играл 10-го номера, позади нападающих. А перед оборонительной линией остался только Фред".



"В результате Месси смог свободно врываться в эту зону. Когда Месси с мячом, раз-раз-раз и ты мертв. Именно поэтому мне никогда не нравилось персонально опекать Месси. Чтобы сдержать Месси, нужна клетка, ты должен построить вокруг него клетку".



"Барселона" есть "Барселона", они лучше "Манчестер Юнайтед", у них лучше игроки. Это нормально, что они выиграли", — сообщил Моуриньо Russia Today.