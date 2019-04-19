Клопп: "Ливерпуль" готов к определяющему периоду сезона"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда предвкушает концовку сезона, несмотря на отсутствие пространства для ошибок.
Посреди недели "красные" обеспечили себе выход в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сразятся с "Барселоной", а в Премьер-Лиге продолжают заочную борьбу с "Манчестер Сити" за титул.
В воскресенье против "Кардиффа" подопечных Клоппа ждет пятый матч за 16 последних дней, однако "Ливерпуль" полон энергии и желания, чтобы ударно завершить сезон.
"Мы не устали. Это определяющий период сезона, и хорошо, что мы участвуем в двух соревнованиях. Это признак успеха".
"Сейчас интенсивность наших тренировок невысока, потому что мы не можем многое делать. Самые важные занятия на неделе — это матчи, которые мы играем".
"Поскольку в Премьер-Лиге есть другая очень сильная команда, мы должны выиграть все свои матчи. Примерно так же обстоят дела и в Лиге Чемпионов".
"Ничего не изменилось с июля: мы в борьбе, и мы хотим победить".
"Все зависит от того, какой настрой ты прикладываешь к своему потенциалу. Естественно, у нас хорошая футбольная команда с хорошими игроками. Если добавить к этому настрой мирового уровня, любому будет сложно играть против тебя".
"Это все, в чем мы нуждаемся. Мы делаем это с первого дня сезона, и пока что у нас получается", — цитирует Клоппа Sky Sports.
19.04.2019 15:55
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Последние комментарии:
я вам порцию мочары принес для пенсов и скама , малеха для аснала
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(ответить)
Точнее я готов к ротации. Добавил Клоп своим ротатором.
(ответить)
е6ать москалей, е6ать
Это сильно. Минский таксист удивил своими расценками россиянина. Ехали из аэропорта в город, проехали 40 км. За поездку петербуржец заплатил почти 130 рублей.
🗣 "Это дороговато даже для России. Я не ругался с минским таксистом. В Москве я, может быть, и сказал бы, что он просто оборзел! Но это же мой любимый Минск".
(ответить)
Да уже все всё поняли, и дрожат колени от упоминания Ливерпуля. От местных фапельных животных до Пепа с Вальверде.
(ответить)
можно будет орнуть, если беня отпинает клоппа, кек)
(ответить)
Если этот очкастый лох снова сольет все турниры, ему нужно будет найти смелость самому уйти)
(ответить)
Та епт у ливера график легкий, не то что у Сити
(ответить)
Барсе играет 3 матча, ЛФК 2, так что каталонцы будут отдыхать, благо игра с Хадерсфилдом перед Камп Ноу, напалм будет.
(ответить)
Есть вейперы? Какую жижу посоветуете?
(ответить)
Вперед к большим победам, нам все равно нужно побеждать все оставшиеся матчи, не ебет проиграют мешки или нет, лучший в АПЛ бесспорно YNWA!!!
(ответить)
19.04.2019 16:08 #
slash-lfc
Муму не Эве, это синие отбросы праздновали голы в свои ворота, ибо всю жизнь были третьим клубом Ливерпуля. А скум клуб-гранд, он до такого не скатится. Если же скатится, то муму офишиали рип. В первую очередь нужно думать о своём успехе, а не о неудачах конкурента.
Источник: http://fapl.ru/posts/70177/?c=1
ПРАВДА? НЕУЖЕЛИ? ДА ЛАДНО?
Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал наставнику "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру провести дерби против "Манчестер Сити" 24 апреля ослабленным составом.
Совершив рывок в первые недели работы Сульшера, "Юнайтед" смог ввязаться в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
До финиша сезона "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Сити" и "Челси", и второй из этих двух больших матчей Невилл считает важнее, потому что "синие" являются прямым конкурентом "Юнайтед".
"Из трех ближайших матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге воскресный выезд к "Эвертону" выглядит самым легким для набора очков".
"Если они победят "Сити", но уступят "Челси", то будут где-то около топ-4. Если они уступят "Сити", но победят "Челси", они точно будут в топ-4".
"Поэтому, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то в матче с "Сити" стоит слегка прибегнуть к ротации".
"Конечно, "Юнайтед" не будет собой, если пожертвует этим матчем — они должны стремиться к победе. Но невозможно сыграть четыре матча за 10 дней одними и теми же игроками".
"На мой взгляд, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то стоит произвести несколько изменений в составе против "Сити", но все равно постараться добыть результат", — сообщил Невилл в эфире.
Источник: http://fapl.ru/posts/70119/
о как
(ответить)
Ливерпуль мирмидонцы
(ответить)
Топ, построил почти идеальную машину, и да, во многом благодаря такой физухе это стало возможным, хз кто еще может похвастаться такой готовностью играть все 90 минут и больше в течении всего сезона
(ответить)
насекомое лучше бы на барселону все силы отдал, такая халява в лиге чемпионов сейчас, просто не проиграть на камп ноу и выиграть у себя, лузерке это по силам, но насекомое побежит за двумя кубками и в итоге обосрется в каждом из них
(ответить)
это сколько надо пролежать в коме, проснуться чтоб спросить выиграл ли твой клуб ЛЧ а тебе жирным шрифтом отвечают
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1956-2019 рест ин пис
(ответить)
Я пока просто напомню.
Роджерс был первый тренер в истории Ливерпуля, который ничего не выиграл с клубом за первые 3 сезона. 8 апреля Клопп установил новый антирекорд - ровно 3,5 года - 0 трофеев.
(ответить)
Ливерпуль выиграл АПЛ 18 раз ЛЧ 5
маншайтсре сытей 0 финалов лч
(ответить)
предвкушение полуфинальных матчей Лиги Чемпионов куда круче, чем предвкушение финала в Кубке Лиги или Кубке Англии против всяких днарей вроде Челси и Уотфорда. Клопп абсолютный топ.
(ответить)
Не знаю что может быть хуже. Обосраться сразу еще в декабре как МЮ и спокойно жить с этим готовясь к следующему сезону. Или же вот как ливерные, до мая на что-то надеятся, верят глупые, и все равно же ничего не выиграют.
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вот тут все ведут подсчеты игр и какому клубу какой кубок будет и зона лч, а по факту с трофеем будет сити (з шт.) и Арсенал(ЛЕ), получается все остальные будут обосцаны при любом раскладе, просто орево ))
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