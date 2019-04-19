Клопп: "Ливерпуль" готов к определяющему периоду сезона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда предвкушает концовку сезона, несмотря на отсутствие пространства для ошибок.

Посреди недели "красные" обеспечили себе выход в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сразятся с "Барселоной", а в Премьер-Лиге продолжают заочную борьбу с "Манчестер Сити" за титул.



В воскресенье против "Кардиффа" подопечных Клоппа ждет пятый матч за 16 последних дней, однако "Ливерпуль" полон энергии и желания, чтобы ударно завершить сезон.



"Мы не устали. Это определяющий период сезона, и хорошо, что мы участвуем в двух соревнованиях. Это признак успеха".



"Сейчас интенсивность наших тренировок невысока, потому что мы не можем многое делать. Самые важные занятия на неделе — это матчи, которые мы играем".



"Поскольку в Премьер-Лиге есть другая очень сильная команда, мы должны выиграть все свои матчи. Примерно так же обстоят дела и в Лиге Чемпионов".



"Ничего не изменилось с июля: мы в борьбе, и мы хотим победить".



"Все зависит от того, какой настрой ты прикладываешь к своему потенциалу. Естественно, у нас хорошая футбольная команда с хорошими игроками. Если добавить к этому настрой мирового уровня, любому будет сложно играть против тебя".



"Это все, в чем мы нуждаемся. Мы делаем это с первого дня сезона, и пока что у нас получается", — цитирует Клоппа Sky Sports.