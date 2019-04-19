Клопп: "Ливерпуль" готов к определяющему периоду сезона"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда предвкушает концовку сезона, несмотря на отсутствие пространства для ошибок.

Посреди недели "красные" обеспечили себе выход в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сразятся с "Барселоной", а в Премьер-Лиге продолжают заочную борьбу с "Манчестер Сити" за титул.

В воскресенье против "Кардиффа" подопечных Клоппа ждет пятый матч за 16 последних дней, однако "Ливерпуль" полон энергии и желания, чтобы ударно завершить сезон.

"Мы не устали. Это определяющий период сезона, и хорошо, что мы участвуем в двух соревнованиях. Это признак успеха".

"Сейчас интенсивность наших тренировок невысока, потому что мы не можем многое делать. Самые важные занятия на неделе — это матчи, которые мы играем".

"Поскольку в Премьер-Лиге есть другая очень сильная команда, мы должны выиграть все свои матчи. Примерно так же обстоят дела и в Лиге Чемпионов".

"Ничего не изменилось с июля: мы в борьбе, и мы хотим победить".

"Все зависит от того, какой настрой ты прикладываешь к своему потенциалу. Естественно, у нас хорошая футбольная команда с хорошими игроками. Если добавить к этому настрой мирового уровня, любому будет сложно играть против тебя".

"Это все, в чем мы нуждаемся. Мы делаем это с первого дня сезона, и пока что у нас получается", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 15:55

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 19.04.2019 17:21 # rap-woiska
    я вам порцию мочары принес для пенсов и скама , малеха для аснала


    https://sun3.dataix-kz-akkol.userapi.com/c635103/v635103372/40eed/j_aVo-cmq5U.jpg

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  2. el-tirador 19.04.2019 17:07 # el-tirador
    Точнее я готов к ротации. Добавил Клоп своим ротатором.

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  3. narcot 19.04.2019 17:05 # narcot
    е6ать москалей, е6ать

    Это сильно. Минский таксист удивил своими расценками россиянина. Ехали из аэропорта в город, проехали 40 км. За поездку петербуржец заплатил почти 130 рублей.

    &#128483; "Это дороговато даже для России. Я не ругался с минским таксистом. В Москве я, может быть, и сказал бы, что он просто оборзел! Но это же мой любимый Минск".

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  4. only--liverpool 19.04.2019 16:57 # only--liverpool
    Да уже все всё поняли, и дрожат колени от упоминания Ливерпуля. От местных фапельных животных до Пепа с Вальверде.

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  5. thegodfather 19.04.2019 16:53 # thegodfather
    можно будет орнуть, если беня отпинает клоппа, кек)

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  6. mufc1994 19.04.2019 16:50 # mufc1994
    Если этот очкастый лох снова сольет все турниры, ему нужно будет найти смелость самому уйти)

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  7. kalei 19.04.2019 16:49 # kalei
    Та епт у ливера график легкий, не то что у Сити

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  8. contrario 19.04.2019 16:47 # contrario
    Барсе играет 3 матча, ЛФК 2, так что каталонцы будут отдыхать, благо игра с Хадерсфилдом перед Камп Ноу, напалм будет.

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  9. cccp 19.04.2019 16:43 # cccp
    Есть вейперы? Какую жижу посоветуете?

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  10. roberto-89 19.04.2019 16:39 # roberto-89
    Вперед к большим победам, нам все равно нужно побеждать все оставшиеся матчи, не ебет проиграют мешки или нет, лучший в АПЛ бесспорно YNWA!!!

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  11. thegodfather 19.04.2019 16:35 # thegodfather
    19.04.2019 16:08 #
    slash-lfc

    Муму не Эве, это синие отбросы праздновали голы в свои ворота, ибо всю жизнь были третьим клубом Ливерпуля. А скум клуб-гранд, он до такого не скатится. Если же скатится, то муму офишиали рип. В первую очередь нужно думать о своём успехе, а не о неудачах конкурента.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70177/?c=1


    ПРАВДА? НЕУЖЕЛИ? ДА ЛАДНО?



    Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал наставнику "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру провести дерби против "Манчестер Сити" 24 апреля ослабленным составом.

    Совершив рывок в первые недели работы Сульшера, "Юнайтед" смог ввязаться в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

    До финиша сезона "красным дьяволам" еще предстоит сыграть против "Сити" и "Челси", и второй из этих двух больших матчей Невилл считает важнее, потому что "синие" являются прямым конкурентом "Юнайтед".

    "Из трех ближайших матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге воскресный выезд к "Эвертону" выглядит самым легким для набора очков".

    "Если они победят "Сити", но уступят "Челси", то будут где-то около топ-4. Если они уступят "Сити", но победят "Челси", они точно будут в топ-4".

    "Поэтому, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то в матче с "Сити" стоит слегка прибегнуть к ротации".

    "Конечно, "Юнайтед" не будет собой, если пожертвует этим матчем — они должны стремиться к победе. Но невозможно сыграть четыре матча за 10 дней одними и теми же игроками".

    "На мой взгляд, если они победят "Эвертон" в воскресенье, то стоит произвести несколько изменений в составе против "Сити", но все равно постараться добыть результат", — сообщил Невилл в эфире.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70119/



    о как

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  12. chr1s8rown 19.04.2019 16:34 # chr1s8rown
    Ливерпуль мирмидонцы

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  13. liverfun 19.04.2019 16:28 # liverfun
    Топ, построил почти идеальную машину, и да, во многом благодаря такой физухе это стало возможным, хз кто еще может похвастаться такой готовностью играть все 90 минут и больше в течении всего сезона

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  14. al-faarabi 19.04.2019 16:19 # al-faarabi
    насекомое лучше бы на барселону все силы отдал, такая халява в лиге чемпионов сейчас, просто не проиграть на камп ноу и выиграть у себя, лузерке это по силам, но насекомое побежит за двумя кубками и в итоге обосрется в каждом из них

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  15. liverpo0ol 19.04.2019 16:18 # liverpo0ol
    это сколько надо пролежать в коме, проснуться чтоб спросить выиграл ли твой клуб ЛЧ а тебе жирным шрифтом отвечают

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    1956-2019 рест ин пис

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  16. superglor 19.04.2019 16:14 # superglor
    Я пока просто напомню.

    Роджерс был первый тренер в истории Ливерпуля, который ничего не выиграл с клубом за первые 3 сезона. 8 апреля Клопп установил новый антирекорд - ровно 3,5 года - 0 трофеев.

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  17. liverpo0ol 19.04.2019 16:14 # liverpo0ol
    Ливерпуль выиграл АПЛ 18 раз ЛЧ 5

    маншайтсре сытей 0 финалов лч

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  18. pistolero-lfc 19.04.2019 16:12 # pistolero-lfc
    предвкушение полуфинальных матчей Лиги Чемпионов куда круче, чем предвкушение финала в Кубке Лиги или Кубке Англии против всяких днарей вроде Челси и Уотфорда. Клопп абсолютный топ.

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  19. superglor 19.04.2019 16:04 # superglor
    Не знаю что может быть хуже. Обосраться сразу еще в декабре как МЮ и спокойно жить с этим готовясь к следующему сезону. Или же вот как ливерные, до мая на что-то надеятся, верят глупые, и все равно же ничего не выиграют.

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  20. reams 19.04.2019 15:59 # reams
    вот тут все ведут подсчеты игр и какому клубу какой кубок будет и зона лч, а по факту с трофеем будет сити (з шт.) и Арсенал(ЛЕ), получается все остальные будут обосцаны при любом раскладе, просто орево ))

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