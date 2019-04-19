Сульшер видит преимущество у конкурентов "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что конкуренты его команды в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги имеют преимущество из-за участия в еврокубках.
На текущей неделе "Тоттенхэм" шокировал "Манчестер Сити", вырвав путевку в полуфинал Лиги Чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" без больших проблем шагнули в 1/2 финала Лиги Европы.
Кому-то участие в еврокубках, особенно на столь поздних стадиях, кажется отвлекающим фактором, но Сульшер считает иначе. Оле Гуннар, чья собственная команда споткнулась о "Барселону", предпочел бы задержаться в Европе.
"Участие в такого рода матчах, наверное, дает им преимущество. Будучи игроком, ты хочешь этого".
"Мы были бы счастливы сыграть в полуфинале, но этому не суждено было случиться, поэтому мы должны сосредоточиться на матчах, которые у нас есть".
"Наш фокус в краткосрочной перспективе — на трех ближайших матчах (против "Эвертона", "Манчестер Сити", "Челси"). Мы должны думать только о том, чтобы отлично провести эту неделю", — цитирует Сульшера Sky Sports.
19.04.2019 15:00
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Норм поджег местных гомосексуалов.
Все по делу. Желание выиграть трофей гораздо важнее усталости. А всяким середнякам важно силы сохранить. Вон Клоп и его предшественники болт клали на трофеи и опять положат.
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Этот Сульшер сломался. Несите нового.
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Впервые слышу, что это может быть преимуществом!
Когда не на что жаловаться, жалуйся на всё!!!
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Оля-физручка в период менструации становится просто невыносимой...
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Олежа поплыл или мне кажется?
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Заголовок всё говорит,больше слов не надо.мю недостоин 4-ки лучших
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соскьяер, не неси х**ни, одного философа уже хватило
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Одни из главных недостатков юнайтед это чувак с мячом на фото к посту
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Главно победить эвертон и Челси. А ман сити можно отдать игру, чтобы ливерпуль не стал чемпионом
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горлум юнайтед
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