Сульшер видит преимущество у конкурентов "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что конкуренты его команды в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги имеют преимущество из-за участия в еврокубках.

На текущей неделе "Тоттенхэм" шокировал "Манчестер Сити", вырвав путевку в полуфинал Лиги Чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" без больших проблем шагнули в 1/2 финала Лиги Европы.

Кому-то участие в еврокубках, особенно на столь поздних стадиях, кажется отвлекающим фактором, но Сульшер считает иначе. Оле Гуннар, чья собственная команда споткнулась о "Барселону", предпочел бы задержаться в Европе.

"Участие в такого рода матчах, наверное, дает им преимущество. Будучи игроком, ты хочешь этого".

"Мы были бы счастливы сыграть в полуфинале, но этому не суждено было случиться, поэтому мы должны сосредоточиться на матчах, которые у нас есть".

"Наш фокус в краткосрочной перспективе — на трех ближайших матчах (против "Эвертона", "Манчестер Сити", "Челси"). Мы должны думать только о том, чтобы отлично провести эту неделю", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2106

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. el-tirador 19.04.2019 17:18 # el-tirador
    Норм поджег местных гомосексуалов.
    Все по делу. Желание выиграть трофей гораздо важнее усталости. А всяким середнякам важно силы сохранить. Вон Клоп и его предшественники болт клали на трофеи и опять положат.

    (ответить)

  2. pistolero-lfc 19.04.2019 16:20 # pistolero-lfc
    Этот Сульшер сломался. Несите нового.

    (ответить)

  3. r-n 19.04.2019 16:14 # r-n
    Впервые слышу, что это может быть преимуществом!
    Когда не на что жаловаться, жалуйся на всё!!!

    (ответить)

  4. liverpool1892est 19.04.2019 15:35 # liverpool1892est
    Оля-физручка в период менструации становится просто невыносимой...

    (ответить)

  5. brown-ale 19.04.2019 15:27 # brown-ale
    Олежа поплыл или мне кажется?

    (ответить)

  6. liverbro 19.04.2019 15:25 # liverbro
    Заголовок всё говорит,больше слов не надо.мю недостоин 4-ки лучших

    (ответить)

  7. ashlikcole3 19.04.2019 15:20 # ashlikcole3
    соскьяер, не неси х**ни, одного философа уже хватило

    (ответить)

  8. l-freeman 19.04.2019 15:16 # l-freeman
    Одни из главных недостатков юнайтед это чувак с мячом на фото к посту

    (ответить)

  9. lambert757 19.04.2019 15:08 # lambert757
    Главно победить эвертон и Челси. А ман сити можно отдать игру, чтобы ливерпуль не стал чемпионом

    (ответить)

  10. blackdreamer 19.04.2019 15:05 # blackdreamer
    горлум юнайтед

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: