Сульшер видит преимущество у конкурентов "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что конкуренты его команды в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги имеют преимущество из-за участия в еврокубках.

На текущей неделе "Тоттенхэм" шокировал "Манчестер Сити", вырвав путевку в полуфинал Лиги Чемпионов, а "Арсенал" и "Челси" без больших проблем шагнули в 1/2 финала Лиги Европы.



Кому-то участие в еврокубках, особенно на столь поздних стадиях, кажется отвлекающим фактором, но Сульшер считает иначе. Оле Гуннар, чья собственная команда споткнулась о "Барселону", предпочел бы задержаться в Европе.



"Участие в такого рода матчах, наверное, дает им преимущество. Будучи игроком, ты хочешь этого".



"Мы были бы счастливы сыграть в полуфинале, но этому не суждено было случиться, поэтому мы должны сосредоточиться на матчах, которые у нас есть".



"Наш фокус в краткосрочной перспективе — на трех ближайших матчах (против "Эвертона", "Манчестер Сити", "Челси"). Мы должны думать только о том, чтобы отлично провести эту неделю", — цитирует Сульшера Sky Sports.