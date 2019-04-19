Сарри не рад победе "Арсенала" над "Наполи"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что его огорчила победа "Арсенала" над "Наполи" в 1/4 финала Лиги Европы.

Убедительно одержав победу над "Наполи" по сумме двух матчей со счетом 3:0, "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Европы — как и "Челси", который разобрался со "Славией".



Возможность устроить чисто английский финал 29 мая не сильно будоражит Сарри, который мечтал сойтись в Баку со своим бывшим клубом.



"Я не рад, что "Наполи" вылетел, потому что, если бы в финале сошлись "Челси" и "Наполи", уверен, я был бы очень счастлив после этого матча".



"На сей раз я хочу не сыграть в финале — я хочу выиграть его. Выиграть это соревнование будет очень сложно. Сперва нам нужно пройти "Айнтрахт" — отличную команду с удивительным нападающим в лице Луки Йовича", — цитирует Сарри Daily Mirror.