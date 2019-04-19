Сарри не рад победе "Арсенала" над "Наполи"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что его огорчила победа "Арсенала" над "Наполи" в 1/4 финала Лиги Европы.
Убедительно одержав победу над "Наполи" по сумме двух матчей со счетом 3:0, "Арсенал" вышел в полуфинал Лиги Европы — как и "Челси", который разобрался со "Славией".
Возможность устроить чисто английский финал 29 мая не сильно будоражит Сарри, который мечтал сойтись в Баку со своим бывшим клубом.
"Я не рад, что "Наполи" вылетел, потому что, если бы в финале сошлись "Челси" и "Наполи", уверен, я был бы очень счастлив после этого матча".
"На сей раз я хочу не сыграть в финале — я хочу выиграть его. Выиграть это соревнование будет очень сложно. Сперва нам нужно пройти "Айнтрахт" — отличную команду с удивительным нападающим в лице Луки Йовича", — цитирует Сарри Daily Mirror.
19.04.2019 14:00
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До финала еще дойти надо.
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