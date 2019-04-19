Сульшер: "Некоторым игрокам нужно прийти в чувство"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что некоторым из его игроков нужно прийти в чувство.

Поражение 3:0 от "Барселоны" в минувший вторник стало для "красных дьяволов" их пятым в семи последних матчах. За короткий период времени "Юнайтед" успел вылететь из Кубка Англии, Лиги Чемпионов и опуститься за пределы топ-4 Премьер-Лиги.

Недавно Оле Гуннар уже предупредил, что готов быть безжалостным, комплектуя состав своей команды к следующему сезону. По мнению норвежца, некоторые игроки должны обратить внимание на спад своей формы, пока не стало слишком поздно.

"Я многое узнал о своих игроках за те месяцы, что здесь нахожусь. Большинство из них произвело на меня впечатление своим настроем".

"Конечно, есть и те, кому нужно прийти в чувство и понять, в каком состоянии они находятся. Но большинство из них знает, что они смогут прибавить, если продолжат работать в том же духе".

"Я разговаривал с отдельными игроками, и они знают это. Антони (Мартиаль) — один из них. Я поговорил с ними всеми и объяснил, каковы наши ожидания в отношении их", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 13:40

Количество просмотров Просмотров: 1320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 19.04.2019 14:09 # makeewadim
    Оле хладнокровный. Улыбается до времени. Единственное, большое Но, в тактическом плане.

    (ответить)

  2. liverstein2 19.04.2019 14:07 # liverstein2
    приЙти? грамацей
    Исправь на приДти

    (ответить)

  3. narcot 19.04.2019 13:59 # narcot
    большую часть игроков следует слить. и тебя, физрук е6аный

    (ответить)

  4. frisby 19.04.2019 13:58 # frisby
    такой маленький жалкий сморщенный гном на фото пыжится пытаясь придать некую значимость свои пустым словам))) просто смешно

    (ответить)

  5. chelsiukpro 19.04.2019 13:55 # chelsiukpro
    Хана Сулшеру

    (ответить)

  6. l-freeman 19.04.2019 13:45 # l-freeman
    Ну понеслась моча по трубам)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: