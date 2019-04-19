Сульшер: "Некоторым игрокам нужно прийти в чувство"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что некоторым из его игроков нужно прийти в чувство.

Поражение 3:0 от "Барселоны" в минувший вторник стало для "красных дьяволов" их пятым в семи последних матчах. За короткий период времени "Юнайтед" успел вылететь из Кубка Англии, Лиги Чемпионов и опуститься за пределы топ-4 Премьер-Лиги.



Недавно Оле Гуннар уже предупредил, что готов быть безжалостным, комплектуя состав своей команды к следующему сезону. По мнению норвежца, некоторые игроки должны обратить внимание на спад своей формы, пока не стало слишком поздно.



"Я многое узнал о своих игроках за те месяцы, что здесь нахожусь. Большинство из них произвело на меня впечатление своим настроем".



"Конечно, есть и те, кому нужно прийти в чувство и понять, в каком состоянии они находятся. Но большинство из них знает, что они смогут прибавить, если продолжат работать в том же духе".



"Я разговаривал с отдельными игроками, и они знают это. Антони (Мартиаль) — один из них. Я поговорил с ними всеми и объяснил, каковы наши ожидания в отношении их", — цитирует Сульшера Sky Sports.