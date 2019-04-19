Хаби Алонсо: "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что команда Юргена Клоппа способна выиграть Лигу Чемпионов в это сезоне.

Алонсо, который сам выигрывал Лигу Чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году, на текущей неделе стал свидетелем, как подопечные Клоппа уверенно шагнули в полуфинальную стадию, где теперь сыграют с "Барселоной".



По мнению Хаби, "красным" по силам добиться успеха в этом соревновании, особенно имея такой источник мотивации, как поражение от "Реала" в финале год назад.



"Да, они способны выиграть Лигу Чемпионов, почему нет? Они обладают необходимым опытом после того, через что прошли в прошлом году".



"Их голод и желание еще сильнее из-за того поражения в финале прошлого года. Они способны навести шороху в Лигу Чемпионов. По сумме двух матчей "Ливерпуль" может обыграть любого", — сообщил Алонсо Daily Mail.