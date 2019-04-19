Хаби Алонсо: "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что команда Юргена Клоппа способна выиграть Лигу Чемпионов в это сезоне.
Алонсо, который сам выигрывал Лигу Чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году, на текущей неделе стал свидетелем, как подопечные Клоппа уверенно шагнули в полуфинальную стадию, где теперь сыграют с "Барселоной".
По мнению Хаби, "красным" по силам добиться успеха в этом соревновании, особенно имея такой источник мотивации, как поражение от "Реала" в финале год назад.
"Да, они способны выиграть Лигу Чемпионов, почему нет? Они обладают необходимым опытом после того, через что прошли в прошлом году".
"Их голод и желание еще сильнее из-за того поражения в финале прошлого года. Они способны навести шороху в Лигу Чемпионов. По сумме двух матчей "Ливерпуль" может обыграть любого", — сообщил Алонсо Daily Mail.
19.04.2019 13:20
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Кто нибудь объясните этому настоящему тупому скузи, что фенал это одна игра
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Лучший опорник апл в истории
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будет трудно со Шпорами в финале, но шансы есть:)
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Абсолютно с ним согласен
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Абсолютно с ним солидарен
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