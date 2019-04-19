Хаби Алонсо: "Ливерпуль" способен выиграть Лигу Чемпионов"

Хаби Алонсо Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо считает, что команда Юргена Клоппа способна выиграть Лигу Чемпионов в это сезоне.

Алонсо, который сам выигрывал Лигу Чемпионов с "Ливерпулем" в 2005 году, на текущей неделе стал свидетелем, как подопечные Клоппа уверенно шагнули в полуфинальную стадию, где теперь сыграют с "Барселоной".

По мнению Хаби, "красным" по силам добиться успеха в этом соревновании, особенно имея такой источник мотивации, как поражение от "Реала" в финале год назад.

"Да, они способны выиграть Лигу Чемпионов, почему нет? Они обладают необходимым опытом после того, через что прошли в прошлом году".

"Их голод и желание еще сильнее из-за того поражения в финале прошлого года. Они способны навести шороху в Лигу Чемпионов. По сумме двух матчей "Ливерпуль" может обыграть любого", — сообщил Алонсо Daily Mail.


Метки Алонсо, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 13:20

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  1. meshuggah 19.04.2019 13:44 # meshuggah
    Кто нибудь объясните этому настоящему тупому скузи, что фенал это одна игра

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  2. chr1s8rown 19.04.2019 13:39 # chr1s8rown
    Лучший опорник апл в истории

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  3. alexomck 19.04.2019 13:39 # alexomck
    будет трудно со Шпорами в финале, но шансы есть:)

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  4. pistolero-lfc 19.04.2019 13:29 # pistolero-lfc
    Абсолютно с ним согласен

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  5. tigerpool 19.04.2019 13:27 # tigerpool
    Абсолютно с ним солидарен

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