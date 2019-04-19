Эмери прибегнет к ротации в матче с "Пэлас"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что будет вынужден прибегнуть к ротации в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье.
На финише сезона "канониры" вынуждены распределять силы между Премьер-Лигой и Лигой Европы, стремясь обеспечить себе попадание в Лигу Чемпионов одним из двух доступных способов.
Опасаясь сопротивления "Наполи", Эмери выставил практически сильнейший состав на ответный матч 1/4 финала накануне вечером. Однако до дерби с "Пэлас" на "Эмирейтс" остается всего три дня, и не все игроки успеют восстановиться.
"Сейчас нам будет очень важно прибегнуть к ротации, потому что некоторые игроки травмированы. В следующем матче нам потребуются другие игроки, с новой энергией и запасом физических сил, потому что в воскресенье нам тоже будет очень сложно. Нам будет очень важно набрать эти три очка".
"Сократис вне игры, потому что он дисквалифицирован, а некоторые игроки, которые играли сегодня, не смогут сыграть в воскресенье. Однако мы не жалуемся и хотим играть эти сложные матчи, несмотря на короткое время между ними. Мы собираемся хорошо подготовиться, и сейчас самое важное — восстановить силы".
"Завтра мы немного поработаем с игроками, которые не играли сегодня, а в субботу оценим их состояние. Нам нужны игроки, которые на 100 процентов готовы для предстоящего матча", — цитирует Эмери Sky Sports.
19.04.2019 12:00
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