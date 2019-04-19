Сарри: "Жиру останется в "Челси" на следующий сезон"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объявил, что нападающий Оливье Жиру останется на "Стэмфорд Бридж" на следующий сезон.
Накануне домашнего матча Лиги Европы против "Славии" Жиру заявил, что не будет мириться с ролью запасного нападающего и уже имеет на руках предложения других клубов.
Однако после победы 4:3 Сарри исключил уход 32-летнего француза. "Челси" собирается автоматически продлить на 12 месяцев истекающий в конце сезона контракт Жиру, что просто не оставит Оливье выбора.
"Как это он не уверен насчет своего будущего? Он уверен, потому что у клуба есть опция продления его контракта на следующий год. Я общался с клубом два дня назад, и мы договорились воспользоваться этой опцией".
"Поэтому он останется, ему ничего с этим не сделать. Я разговаривал с клубом и разговаривал с Мариной (Грановской), поэтому могу сказать, что Оливье останется с нами. Марина не сказала мне ничего такого, что заставило бы меня думать иначе", — цитирует Сарри Sky Sports.
19.04.2019 11:00
Просмотров: 634
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дзюбу берите в основу. А чё норм вариант для английского середняка)
(ответить)
Врубил Погребняка, но требует дохуя
(ответить)
Вжиру нормальный вариант для запасного. Проблема в том, кто будет основным нападающим. Как по мне, Игуаин хуже Вжиру и выкупать его не стоит.
(ответить)
Зае6ал уже этот ссари.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий