Почеттино сможет потратить до 150 миллионов фунтов летом

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется потратить до 150 миллионов фунтов на усиление состава своей команды грядущим летом.

Напомним, в два предыдущих трансферных окна "шпоры" не получили ни одного новичка — даже на права аренды. Это не мешает "Тоттенхэму" занимать третье место в Премьер-Лиге и готовиться к сражению с "Аяксом" за путевку в финал Лиги Чемпионов.

Однако грядущим летом Почеттино надеется наверстать упущенное на трансферном рынке, утверждает Daily Mail. Аргентинский тренер хочет приобрести до пяти игроков к первому полному сезону "шпор" на новом 62-тысячном стадионе.

Помимо приобретений, будут и расставания. "Тоттенхэм" может выслушать предложения насчет Данни Роуза, Кирана Триппьера, Виктора Ваньямы, Жорж-Кевина Нкуду, Винсента Янссена и Фернандо Льоренте.

Также выглядит неопределенным будущее лидеров команды Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена. Первый грядущим летом будет доступен всего за 25 млн. фунтов, а от действующего контракта второго остается только 12 месяцев.

Таким образом, Почеттино сможет потратить обещанные ему 60 млн. фунтов плюс все те деньги, которые он выручит с продажи имеющихся игроков, — суммарно до 150 млн. фунтов.


Метки Почеттино, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2019 10:00

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  1. danilych89 19.04.2019 11:53 # danilych89
    меня удивляет, как игроков "Тоттенхэма", получающих зп в 3-4 раза ниже, чем аналогичные игроки из других клубов топ-6, руководство ТТХ умудряется удерживать в клубе? они там за идею что ли пашут? или паспорта у всех отобрали?))

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  2. taldybaev123 19.04.2019 11:30 # taldybaev123
    Так мало, на перестройку команды...

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  3. sausage 19.04.2019 11:10 # sausage
    Всегда веселили подобные подсчёты. Вот тебе 60 млн., а остальное, если наторгуем) Журналисты тут же, как дети в ФИФЕ, прикинул, кого по их мнению можно продать (получилось пол команды) и вывели сумму из воздуха.

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  4. yudjinnah 19.04.2019 10:44 # yudjinnah
    ты главное очки у шити отбери завтра!!!!!! не проиграй!!!!!!!!!!!!

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  5. tigerpool 19.04.2019 10:34 # tigerpool
    Данни Роуза, Кирана Триппьера, Виктора Ваньямы, Жорж-Кевина Нкуду, Винсента Янссена и Фернандо Льоренте - эти все в сумме примерно 100 млн + обещанные 60 = 160 + если Альдервейрельд и Эриксен, это уже свыше 300 млн. Откуда вы взяли 150 ?

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  6. alexomck 19.04.2019 10:27 # alexomck
    лучше (и дороже) бы Кейна продали, без него только лучше.

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  7. reams 19.04.2019 10:06 # reams
    Значит Сон и Эриксон валят, ясно

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  8. makeewadim 19.04.2019 10:04 # makeewadim
    Льоренте как талисман везения)) Напоминает Манджукича.

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  9. chelsea88 19.04.2019 10:01 # chelsea88
    Тоби можно купить за 25млн.

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