Почеттино сможет потратить до 150 миллионов фунтов летом
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется потратить до 150 миллионов фунтов на усиление состава своей команды грядущим летом.
Напомним, в два предыдущих трансферных окна "шпоры" не получили ни одного новичка — даже на права аренды. Это не мешает "Тоттенхэму" занимать третье место в Премьер-Лиге и готовиться к сражению с "Аяксом" за путевку в финал Лиги Чемпионов.
Однако грядущим летом Почеттино надеется наверстать упущенное на трансферном рынке, утверждает Daily Mail. Аргентинский тренер хочет приобрести до пяти игроков к первому полному сезону "шпор" на новом 62-тысячном стадионе.
Помимо приобретений, будут и расставания. "Тоттенхэм" может выслушать предложения насчет Данни Роуза, Кирана Триппьера, Виктора Ваньямы, Жорж-Кевина Нкуду, Винсента Янссена и Фернандо Льоренте.
Также выглядит неопределенным будущее лидеров команды Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена. Первый грядущим летом будет доступен всего за 25 млн. фунтов, а от действующего контракта второго остается только 12 месяцев.
Таким образом, Почеттино сможет потратить обещанные ему 60 млн. фунтов плюс все те деньги, которые он выручит с продажи имеющихся игроков, — суммарно до 150 млн. фунтов.
19.04.2019 10:00
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Последние комментарии:
меня удивляет, как игроков "Тоттенхэма", получающих зп в 3-4 раза ниже, чем аналогичные игроки из других клубов топ-6, руководство ТТХ умудряется удерживать в клубе? они там за идею что ли пашут? или паспорта у всех отобрали?))
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Так мало, на перестройку команды...
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Всегда веселили подобные подсчёты. Вот тебе 60 млн., а остальное, если наторгуем) Журналисты тут же, как дети в ФИФЕ, прикинул, кого по их мнению можно продать (получилось пол команды) и вывели сумму из воздуха.
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ты главное очки у шити отбери завтра!!!!!! не проиграй!!!!!!!!!!!!
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Данни Роуза, Кирана Триппьера, Виктора Ваньямы, Жорж-Кевина Нкуду, Винсента Янссена и Фернандо Льоренте - эти все в сумме примерно 100 млн + обещанные 60 = 160 + если Альдервейрельд и Эриксен, это уже свыше 300 млн. Откуда вы взяли 150 ?
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лучше (и дороже) бы Кейна продали, без него только лучше.
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Значит Сон и Эриксон валят, ясно
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Льоренте как талисман везения)) Напоминает Манджукича.
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Тоби можно купить за 25млн.
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