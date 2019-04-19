Почеттино сможет потратить до 150 миллионов фунтов летом

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино надеется потратить до 150 миллионов фунтов на усиление состава своей команды грядущим летом.

Напомним, в два предыдущих трансферных окна "шпоры" не получили ни одного новичка — даже на права аренды. Это не мешает "Тоттенхэму" занимать третье место в Премьер-Лиге и готовиться к сражению с "Аяксом" за путевку в финал Лиги Чемпионов.



Однако грядущим летом Почеттино надеется наверстать упущенное на трансферном рынке, утверждает Daily Mail. Аргентинский тренер хочет приобрести до пяти игроков к первому полному сезону "шпор" на новом 62-тысячном стадионе.



Помимо приобретений, будут и расставания. "Тоттенхэм" может выслушать предложения насчет Данни Роуза, Кирана Триппьера, Виктора Ваньямы, Жорж-Кевина Нкуду, Винсента Янссена и Фернандо Льоренте.



Также выглядит неопределенным будущее лидеров команды Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена. Первый грядущим летом будет доступен всего за 25 млн. фунтов, а от действующего контракта второго остается только 12 месяцев.



Таким образом, Почеттино сможет потратить обещанные ему 60 млн. фунтов плюс все те деньги, которые он выручит с продажи имеющихся игроков, — суммарно до 150 млн. фунтов.