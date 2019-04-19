Сарри не понимает, почему "Челси" проваливает начало вторых таймов

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признал, что его команда склонна проваливать начало вторых таймов.

Выиграв первый тайм ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Славии" со счетом 4:1, после перерыва "синие" быстро пропустили два гола, благодаря чему их соперник заметно оживился и создал еще несколько опасных моментов, хотя сенсации так и не случилось.



После победы 4:3 Сарри признал, что во втором тайме "Челси" был не на высоте. Больше всего итальянского специалиста тревожит тот факт, что останавливаться после перерыва стало привычной для его команды.



"Как это обычно бывало в последние два месяца, мы плохо начали второй тайм. Нам нужно найти решение этой проблеме".



"Подобное часто происходило в 10 последних матчах или вроде того. Это большая проблема, но мы должны учитывать обстоятельства и тот факт, что мы все-таки прошли дальше".



"В конце первого тайма мы подумали, что уже отобрали путевку в полуфинал у соперника. Это был не так, потому что соперник был готов много бороться в физическом плане. Я никогда не видел такого за последние 20 лет".



"Это правда, у нас могли возникнуть сложности во втором тайме, потому что мы действовали неправильно. Но мы все-таки вышли в полуфинал, чему очень рады, ведь это непросто".



"Нашей целью было начать второй тайм с тем же отношением и прилежностью, как и первый... И мы этого не сделали. Я не знаю, почему так происходит, иначе мы бы легко с этим разобрались. Это сложно понять", — цитирует Сарри Sky Sports.