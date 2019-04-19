Почеттино призывает улучшить работу VAR

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что VAR нуждается в отладке, несмотря на помощь этой системы в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Благодаря VAR "шпоры" получили двойную выгоду в матче на "Этихад" в среду вечером. Видеоповторы помогли рефери Джюнейту Чакыру зафиксировать гол нападающего лондонцев Фернандо Льоренте и отменить гол вингера "Сити" Рахима Стерлинга.



Тем не менее, у Почеттино остались неоднозначные чувства насчет этой технологии, которая со следующего сезона будет использоваться в Премьер-Лиге.



"Без VAR никто бы не смог проверить гол Стерлинга. Если вы были внимательны, то увидели, что лайнсмен застыл, ожидая проверки VAR".



"Я сторонник VAR, но мы должны понимать, как эта система используется. Нужно добавить ясности насчет того, почему и когда рефери к ней обращается".



"Необходимо сделать это. Я всецело за технологии, которые помогают рефери".



"В тот момент я бросил свой пиджак, и на несколько секунд моя голова была заполнена плохими идеями и ощущениями. Тот момент мог быть моим худшим моментом. В такой момент много мыслей проносится в твоей голове", — цитирует Почеттино Sky Sports.