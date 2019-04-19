Рэмси, возможно, сыграл свой последний матч за "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признал, что карьера полузащитника Аарона Рэмси в лондонском клубе может быть оборвана травмой, полученной в матче Лиги Европы против "Наполи".

В последнее время Эмери не раз хвалил Рэмси за высокий уровень самоотдачи и концентрации, несмотря на уже подписанный контракт с "Ювентусом", к которому Аарон присоединится грядущим летом в статусе свободного агента.



Рэмси вышел в стартовом составе "канониров" на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Наполи", но еще в первом тайме покинул поле с травмой задней поверхности бедра.



После победы 0:1 Эмери подтвердил характер повреждения. 28-летний валлиец может не успеть восстановиться, даже если "Арсенал" максимально продлит свой сезон — до финала Лиги Европы в Баку 29 мая.



"Это мышечная травма. Обычно игрок проводит вне команды несколько недель при такой травме".



"Он был в очень хорошей форме и работал очень хорошо, но у нас есть другие игроки. Нам нужен каждый", — сообщил Эмери Bt Sport.