"Арсенал" комфортно разобрался с "Наполи" и достиг 1/2 финала Лиги Европы

Гол Александра Лакасетта позволил "Арсеналу" одержать победу 0:1 в гостях у "Наполи" и комфортно выйти в полуфинал Лиги Европы.

Относительно победы 2:0 неделю назад в стартовом составе "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Гранит Джака появился вместо Месута Озила.



Счет первого матча сразу же погнал "Наполи" вперед, однако "Арсенал" чувствовал себя довольно комфортно и не испытывал особых проблем — настоящей неприятностью лишь стала вынужденная замена Аарона Рэмси.



Создав пару полумоментов, на 36-й минуте хозяева пропустили. Это Александр Лакасетт нанес отличный удар со штрафного в неожиданный для голкипера угол — 0:1.



Теперь "Наполи" требовалось забивать уже четырежды. Команда Карло Анчелотти заметно приуныла, хотя видимость активной игры сохранила.



В начале второго тайма "канониры" могли похоронить своего соперника. Пьер-Эмерик Обамеянг из убойной позиции, замыкая прострел с фланга, пробил точно в голкипера.



Отделавшись испугом, "Наполи" продолжил атаковать. Хозяева частенько били, но особой угрозы воротам Петра Чеха не возникало. Гости уверенно сдерживали своего соперника.



В конце концов "Арсенал" отстоял победу и уверенно вышел в полуфинал. Команда Унаи Эмери, при всех ее проблемах на выезде, сыграла достаточно надежно. "Наполи" выглядел слабо, не подтвердив свой статус одного из фаворитов турнира.



"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:3



Гол: Лакасетт 36.



"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс 45), Кирикеш, Кулибали. Гулям (Руй 71), Аллан, Руис, Кальехон, Зелински, Инсинье (Юнес 61), Милик.



"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Колашинац, Рэмси (Мхитарян 34), Торрейра, Джака (Эльнени 61), Обамеянг, Лакасетт (Ивоби 68).



Предупреждения: Инсинье, Кальехон — Чех.