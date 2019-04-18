"Арсенал" комфортно разобрался с "Наполи" и достиг 1/2 финала Лиги Европы
Гол Александра Лакасетта позволил "Арсеналу" одержать победу 0:1 в гостях у "Наполи" и комфортно выйти в полуфинал Лиги Европы.
Относительно победы 2:0 неделю назад в стартовом составе "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Гранит Джака появился вместо Месута Озила.
Счет первого матча сразу же погнал "Наполи" вперед, однако "Арсенал" чувствовал себя довольно комфортно и не испытывал особых проблем — настоящей неприятностью лишь стала вынужденная замена Аарона Рэмси.
Создав пару полумоментов, на 36-й минуте хозяева пропустили. Это Александр Лакасетт нанес отличный удар со штрафного в неожиданный для голкипера угол — 0:1.
Теперь "Наполи" требовалось забивать уже четырежды. Команда Карло Анчелотти заметно приуныла, хотя видимость активной игры сохранила.
В начале второго тайма "канониры" могли похоронить своего соперника. Пьер-Эмерик Обамеянг из убойной позиции, замыкая прострел с фланга, пробил точно в голкипера.
Отделавшись испугом, "Наполи" продолжил атаковать. Хозяева частенько били, но особой угрозы воротам Петра Чеха не возникало. Гости уверенно сдерживали своего соперника.
В конце концов "Арсенал" отстоял победу и уверенно вышел в полуфинал. Команда Унаи Эмери, при всех ее проблемах на выезде, сыграла достаточно надежно. "Наполи" выглядел слабо, не подтвердив свой статус одного из фаворитов турнира.
"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:3
Гол: Лакасетт 36.
"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс 45), Кирикеш, Кулибали. Гулям (Руй 71), Аллан, Руис, Кальехон, Зелински, Инсинье (Юнес 61), Милик.
"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Колашинац, Рэмси (Мхитарян 34), Торрейра, Джака (Эльнени 61), Обамеянг, Лакасетт (Ивоби 68).
Предупреждения: Инсинье, Кальехон — Чех.
18.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
Предельно четко, не потратив лишних сил подготовились к Кристал Пэласу.
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валенсия будет самым тяжелым соперником в этом турнире для Арсенала, но я думаю что мы на классе пройдем их и выиграем финал
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На удивление легкий выход в полуфинал
П.С. Очень символично,что свой последний матч за Арсенал Ремси не смог доиграть из-за травмы((
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с победкой аснал, надеюсь оформят ЛЕ
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Прикиньте финал ЛЧ и Лиги Европы будет английским? :)
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Изи трофей для ггшек.
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Бля, го чолче арсенал, будет потипу эмирейтс кап
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как же изи !
следующие испашки на выход
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