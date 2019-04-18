"Арсенал" комфортно разобрался с "Наполи" и достиг 1/2 финала Лиги Европы

Александр Лакасетт Гол Александра Лакасетта позволил "Арсеналу" одержать победу 0:1 в гостях у "Наполи" и комфортно выйти в полуфинал Лиги Европы.

Относительно победы 2:0 неделю назад в стартовом составе "канониров" произошло лишь одно изменение. Это Гранит Джака появился вместо Месута Озила.

Счет первого матча сразу же погнал "Наполи" вперед, однако "Арсенал" чувствовал себя довольно комфортно и не испытывал особых проблем — настоящей неприятностью лишь стала вынужденная замена Аарона Рэмси.

Создав пару полумоментов, на 36-й минуте хозяева пропустили. Это Александр Лакасетт нанес отличный удар со штрафного в неожиданный для голкипера угол — 0:1.

Теперь "Наполи" требовалось забивать уже четырежды. Команда Карло Анчелотти заметно приуныла, хотя видимость активной игры сохранила.

В начале второго тайма "канониры" могли похоронить своего соперника. Пьер-Эмерик Обамеянг из убойной позиции, замыкая прострел с фланга, пробил точно в голкипера.

Отделавшись испугом, "Наполи" продолжил атаковать. Хозяева частенько били, но особой угрозы воротам Петра Чеха не возникало. Гости уверенно сдерживали своего соперника.

В конце концов "Арсенал" отстоял победу и уверенно вышел в полуфинал. Команда Унаи Эмери, при всех ее проблемах на выезде, сыграла достаточно надежно. "Наполи" выглядел слабо, не подтвердив свой статус одного из фаворитов турнира.

"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:3

Гол: Лакасетт 36.

"Наполи": Мерет, Максимович (Мертенс 45), Кирикеш, Кулибали. Гулям (Руй 71), Аллан, Руис, Кальехон, Зелински, Инсинье (Юнес 61), Милик.

"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Колашинац, Рэмси (Мхитарян 34), Торрейра, Джака (Эльнени 61), Обамеянг, Лакасетт (Ивоби 68).

Предупреждения: Инсинье, Кальехон — Чех.


Метки Арсенал, Лига Европы, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 23:55

Количество просмотров Просмотров: 420

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. acceptodessa 19.04.2019 00:05 # acceptodessa
    Предельно четко, не потратив лишних сил подготовились к Кристал Пэласу.

    (ответить)

  2. al-faarabi 19.04.2019 00:05 # al-faarabi
    валенсия будет самым тяжелым соперником в этом турнире для Арсенала, но я думаю что мы на классе пройдем их и выиграем финал

    (ответить)

  3. invincible141ars 19.04.2019 00:03 # invincible141ars
    На удивление легкий выход в полуфинал

    П.С. Очень символично,что свой последний матч за Арсенал Ремси не смог доиграть из-за травмы((

    (ответить)

  4. rap-woiska 19.04.2019 00:02 # rap-woiska
    с победкой аснал, надеюсь оформят ЛЕ

    (ответить)

  5. suddenly 19.04.2019 00:01 # suddenly
    Прикиньте финал ЛЧ и Лиги Европы будет английским? :)

    (ответить)

  6. slash-lfc 19.04.2019 00:01 # slash-lfc
    Изи трофей для ггшек.

    (ответить)

  7. lexa-arsenal 19.04.2019 00:00 # lexa-arsenal
    Бля, го чолче арсенал, будет потипу эмирейтс кап

    (ответить)

  8. reams 18.04.2019 23:59 # reams
    как же изи !
    следующие испашки на выход

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: