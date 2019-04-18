"Челси" трижды пропустил от "Славии", но вышел в полуфинал Лиги Европы
Провалив второй тайм, "Челси" все-таки отпраздновал домашнюю победу над "Славией" со счетом 4:3, благодаря чему вышел в полуфинал Лиги Европы.
Наставник "синих" Маурицио Сарри поменял половину полевых игроков после поражения 2:0 от "Ливерпуля" в воскресенье. Вернулись в команду Андреас Кристенсен, Матео Ковачич, Росс Баркли, Педро и Оливье Жиру.
Матч начался с двух супербыстрых голов в исполнении хозяев. Сперва Педро сыграл в стенку с Жиру, выскочил на свободное пространство по правому краю штрафной и подсек мяч перед голкипером — 1:0. Затем Педро не лучшим образом замыкал прострел Эдена Азара вдоль ворот, из-за чего снаряд попал в штангу, от нее отскочил в голову защитника и оказался в сетке — 2:0.
А на 17-й минуте счет и вовсе стал разгромным. Нголо Канте отличным пасом запустил в прорыв Педро, который выманил на себя защитника с голкипером и позволил Жиру поразить пустые ворота — 3:0.
"Славия" выглядела просто жалко, но на 25-й минуте слегка подправила впечатление о себе. Капитан гостей Томаш Соучек откликнулся на подачу углового и без помех пробил головой — 3:1.
Впрочем, уже через две минуты "Челси" восстановил прежнюю разницу в счете. Это Педро сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Жиру в упор — 4:1.
В начале второго тайма гости внезапно отыграли еще два гола. Петр Шевчик дважды застал Кепу Аррисабалагу врасплох дальними ударами с разных ног — 4:3.
"Славия" воодушевилась и продолжила атаковать, однако Сарри удалось привести свою команду в чувство — в том числе с помощь замен. "Синие" более-менее восстановили контроль над игрой, но напрягаться уже не хотели.
"Челси" одержал победу и в ответом матче, однако три пропущенных мяча не могут не напрягать — "синие" расслабились раньше времени, что против более грозного соперника было бы чревато последствиями.
"Челси" (Англия) — "Славия" (Чехия) — 4:3 (4:1) по сумме двух матчей — 5:3
Голы: Педро 5, 27, Дели 9 (авт), Жиру 17 — Соучек 25, Шевчик 51, 54.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Палмери, Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо 70), Педро (Хадсон-Одои 87), Азар (Виллиан 65), Жиру.
"Славия": Коларж, Змргал (Шкода 85), Нгаде-Нгаджуи, Кудела, Боржил, Дели, Соучек, Шевчик (Стох 78), Траоре, Масопуст (Олайинка 52), Крал.
Предупреждения: Канте, Эмерсон, Аррисабалага, Луис — Соучек, Кудела.
18.04.2019 23:55
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Последние комментарии:
Сарри аут! Во втором тайме непозволительно так слабо играть дома.
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Хуеcocы конченные во главе с Сарри, Ковачич никчёмная дыра, Баркли сжеч таких тупых бездарей я ещё не видел, Жирков,Оби Микел по сравнению с ними элита, Луиз Хуиз, вообщем бездари уровня Эвертона, что менеджмент, тренер, состав. Такой команде не месте в ЛЧ (:
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интересные полуфиналы будут. Посмотрим.
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Гуннеров с победой
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,Во втором тайме игра ужс, но идём дальше, хейтеры сосите х#й.
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18.04.2019 22:27 #
bezviz
Челси куражиться))
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Источник: http://fapl.ru/posts/70163/?c=1
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кроме матов в голову нихуя не лезет
абсолютные уебища, уебащина, хуесосы просто всех мастей, бездарная команда терпил во главе с очкастым тренером-хуесосом, нюяющим фильтр
ебучий кончи позорные, это не футбол, это просто идите нахуй обоссаные шакалы. Ноль воли к победе, просто пижонство и ебучий фарс. Весь 2 тайм они тянут время после 4-3 со славией, играют на отбой....проебаны абсолютно все единоборства, а что самое главное их просто обоссали обычные пацаны с чехии, их просто унизили, и отпинали...ссаное говно, ебучий позор, умрите нахуй от стыда. Это не футбол, это просто идите нахуй, повторяю во второй раз.
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Чисто покуражились
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