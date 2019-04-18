"Уотфорд" штрафует игроков на 1 тыс. фунтов за каждую минуту опоздания на тренировку

Каждая минута опоздания на тренировку первой команды оборачивается для игроков "Уотфорда" штрафом в 1 тысячу фунтов.

В четверг полузащитник "шершней" Этьен Капу понес наказание перед судом, лишившись водительского удостоверения на три месяца и схлопотав штраф в размере 1,666 фунтов за то, что в декабре прошлого года разогнался на своем Mercedes G63 до 116 миль/час в зоне с ограничением скорости в 70 миль/час.



Адвокат 30-летнего француза пытался апеллировать к тому, что его клиент "опаздывал на работу". Юрист указал на те громадные штрафы, которые установил для своих подопечных главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия за нарушение дисциплины — например, каждая минута опоздания обходится игрокам в 1 тыс. фунтов.



При этом сам Капу, отец трех детей, не смог лично присутствовать на заседании, сообщает The Telegraph. Адвокат зачитал письмо с извинениями от своего клиента и объяснил, что Этьен просто не смог отпроситься у клуба из-за "очень важной тренировки". Раскаяние суд не убедило.