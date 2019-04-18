"Ньюкасл" пообещал Бенитесу 100 миллионов фунтов на трансферы

"Ньюкасл" сделал большой шаг к сохранению своего главного тренера Рафаэля Бенитеса, пообещав тому трансферный бюджет в размере 100 миллионов фунтов.

В предыдущие недели и месяцы Бенитес неоднократно грозился, что откажется от продления своего истекающего в конце сезона контракта, если владелец Майк Эшли не выразит ему свою поддержку — не словом, а делом.



В конце концов Эшли поддался этому давлению, сообщает Daily Mirror. Стороны еще не ударили по рукам, но клуб уже пообещал испанскому специалисту 100 млн. фунтов на перестройку команды.



Указанная сумма в 100 млн. фунтов может быть потрачена Рафаэлем в течение двух следующих лет. Дополнительно Бенитес волен распорядиться по своему усмотрению всеми теми деньгами, которые он выручит с продажи игроков, не входящих в его планы.



При этом за два предыдущих года, что прошли с момента возвращения "Ньюкасла" в Премьер-Лигу, "сороки" потратили 122 млн. фунтов на обновление состава, из которых 52 млн. фунтов клуб заработал за счет продажи имеющихся игроков.