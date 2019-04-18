"Ньюкасл" пообещал Бенитесу 100 миллионов фунтов на трансферы

Рафаэль Бенитес "Ньюкасл" сделал большой шаг к сохранению своего главного тренера Рафаэля Бенитеса, пообещав тому трансферный бюджет в размере 100 миллионов фунтов.

В предыдущие недели и месяцы Бенитес неоднократно грозился, что откажется от продления своего истекающего в конце сезона контракта, если владелец Майк Эшли не выразит ему свою поддержку — не словом, а делом.

В конце концов Эшли поддался этому давлению, сообщает Daily Mirror. Стороны еще не ударили по рукам, но клуб уже пообещал испанскому специалисту 100 млн. фунтов на перестройку команды.

Указанная сумма в 100 млн. фунтов может быть потрачена Рафаэлем в течение двух следующих лет. Дополнительно Бенитес волен распорядиться по своему усмотрению всеми теми деньгами, которые он выручит с продажи игроков, не входящих в его планы.

При этом за два предыдущих года, что прошли с момента возвращения "Ньюкасла" в Премьер-Лигу, "сороки" потратили 122 млн. фунтов на обновление состава, из которых 52 млн. фунтов клуб заработал за счет продажи имеющихся игроков.


Метки Бенитес, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 22:00

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  1. madchester 18.04.2019 22:26 # madchester
    Когда же этот славный клуб купят какие нибудь богатые китайцы или арабы?

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  2. xin 18.04.2019 22:11 # xin
    Рафа опять испанцев накупит самых кривоногих)

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  3. gidro-met 18.04.2019 22:02 # gidro-met
    Смогут как и Вхю набирать сбитых летчиков.. пол Мю туда можно смело отправлять. А можно просто взять Роналду.

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  4. van-der-slav 18.04.2019 22:00 # van-der-slav
    ага, а потом не дадут эти 100 лямов

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