"Ливерпуль" хочет сыграть с "Наполи" на новом стадионе "Тоттенхэма"

"Ливерпуль" хочет провести один из своих предсезонных матчей грядущим летом на новом 62-тысячном стадионе "Тоттенхэма".

Грядущим летом "Энфилд", домашняя арена "красных", примет целый ряд музыкальных концертов — здесь, например, выступят Bon Jovi, Pink и Рик Эстли.



Расписание мероприятий на "Энфилде" было составлено раньше, чем "Ливерпуль" сформировал свою программу на межсезонье, поэтому теперь "красные" не знают, где сыграть товарищеский матч против "Наполи" 28 июля.



По информации The Telegraph, руководство мерсисайдского клуба уже обратилось к своим коллегам из "шпор", чтобы провести указанный матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Для "Тоттенхэма" эта возможность интересна с финансовой точки зрения, ведь теперь столичный клуб усиленно работает над возвратом своих инвестиций в стадион, стоивший 1 миллиард фунтов.



Добавим, что "Ливерпуль" не в первый раз решает сыграть товарищеский матч в Лондоне. Так было и два года назад, когда подопечные Юргена Клоппа встречались с "Барселоной" на "Уэмбли".