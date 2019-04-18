Звезды Премьер-Лиги объявят бойкот социальным сетям в знак борьбы с расизмом

Футболисты Премьер-Лиги объявят 24-часовой бойкот социальным сетям в пятницу, чтобы выразить свою неприязнь к расизму.

За последние недели целый ряд звезд Премьер-Лиги, включая защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, подверглись оскорблениям расистского характера в социальных сетях.



В нынешнем сезоне количество инцидентов расистского толка — как во время матчей, так и на просторах Интернета — просто зашкаливает, поэтому Ассоциация профессиональных игроков (PFA) решила ответить на эту проблему бойкотом.



"В пятницу мы сделаем послание для каждого, кто оскорбляет игроков — на трибунах или онлайн — что мы не будем терпеть такие вещи в футболе. Бойкот — это лишь маленький шаг, однако это способ для игроков сообща выступить против расизма", — цитирует капитана "Уотфорда" Троя Дини BBC.