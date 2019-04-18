Звезды Премьер-Лиги объявят бойкот социальным сетям в знак борьбы с расизмом
Футболисты Премьер-Лиги объявят 24-часовой бойкот социальным сетям в пятницу, чтобы выразить свою неприязнь к расизму.
За последние недели целый ряд звезд Премьер-Лиги, включая защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, подверглись оскорблениям расистского характера в социальных сетях.
В нынешнем сезоне количество инцидентов расистского толка — как во время матчей, так и на просторах Интернета — просто зашкаливает, поэтому Ассоциация профессиональных игроков (PFA) решила ответить на эту проблему бойкотом.
"В пятницу мы сделаем послание для каждого, кто оскорбляет игроков — на трибунах или онлайн — что мы не будем терпеть такие вещи в футболе. Бойкот — это лишь маленький шаг, однако это способ для игроков сообща выступить против расизма", — цитирует капитана "Уотфорда" Троя Дини BBC.
18.04.2019 20:00
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Последние комментарии:
это борьба с расизмом не на жизнь, а на смерть
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я так и не понимаю в чем суть расизма. ну типа кто-то там черный и че? мне просто непонятно.
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Расизм это плохо. Тоже самое, что услышать в афро-американском квартале: Эй снежок, не хочешь ли ты поиметь чёрную сестричку?
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Из ниггеров только два пидораса,которые достойны оскорблении,Погба и Балотелли!
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Каждого расиста отправить на плантацию пахать.
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Щельси корень расизма
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Какой смысл в отказе от соцсетей в борьбе с расизмом.
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если речь идет о звездах премьер лиги, каких хуев там янг забыл
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Молчать, расисты
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молчать, негры ебаные
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