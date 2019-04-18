Звезды Премьер-Лиги объявят бойкот социальным сетям в знак борьбы с расизмом

Эшли Янг Футболисты Премьер-Лиги объявят 24-часовой бойкот социальным сетям в пятницу, чтобы выразить свою неприязнь к расизму.

За последние недели целый ряд звезд Премьер-Лиги, включая защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга и вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, подверглись оскорблениям расистского характера в социальных сетях.

В нынешнем сезоне количество инцидентов расистского толка — как во время матчей, так и на просторах Интернета — просто зашкаливает, поэтому Ассоциация профессиональных игроков (PFA) решила ответить на эту проблему бойкотом.

"В пятницу мы сделаем послание для каждого, кто оскорбляет игроков — на трибунах или онлайн — что мы не будем терпеть такие вещи в футболе. Бойкот — это лишь маленький шаг, однако это способ для игроков сообща выступить против расизма", — цитирует капитана "Уотфорда" Троя Дини BBC.


Метки PFA, Интернет, расизм

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 18.04.2019 20:52 # shakur
    это борьба с расизмом не на жизнь, а на смерть

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  2. van-der-slav 18.04.2019 20:35 # van-der-slav
    я так и не понимаю в чем суть расизма. ну типа кто-то там черный и че? мне просто непонятно.

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  3. ezh28 18.04.2019 20:34 # ezh28
    Расизм это плохо. Тоже самое, что услышать в афро-американском квартале: Эй снежок, не хочешь ли ты поиметь чёрную сестричку?

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  4. liverpool1892est 18.04.2019 20:33 # liverpool1892est
    Из ниггеров только два пидораса,которые достойны оскорблении,Погба и Балотелли!

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  5. xin 18.04.2019 20:28 # xin
    Каждого расиста отправить на плантацию пахать.

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  6. chr1s8rown 18.04.2019 20:21 # chr1s8rown
    Щельси корень расизма

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  7. chelsea88 18.04.2019 20:08 # chelsea88
    Какой смысл в отказе от соцсетей в борьбе с расизмом.

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  8. hammersmith 18.04.2019 20:08 # hammersmith
    если речь идет о звездах премьер лиги, каких хуев там янг забыл

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  9. sisyazavr 18.04.2019 20:04 # sisyazavr
    Молчать, расисты

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  10. shinigami 18.04.2019 20:00 # shinigami
    молчать, негры ебаные

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