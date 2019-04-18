Почеттино не исключает возвращение Кейна до конца сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что не исключает возвращение нападающего Харри Кейна на футбольное поле до окончания сезона.

Когда в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" на прошлой неделе Кейн получил травму левой лодыжки, Почеттино признал, что Харри будет сложно сыграть в остатке сезона.



Однако накануне "шпоры" выбили "Сити" из Лиги Чемпионов и теперь постараются сделать то же самое с "Аяксом", чтобы продлить свой сезон до 1 июня, когда в Мадриде будет сыгран финал европейского турнира.



При таком сценарии Кейн получил бы дополнительное время и дополнительную мотивацию, поэтому Почеттино не спешит отправлять своего бомбардира на летние каникулы.



"Мы все еще не можем сказать ничего определенного. Мы будем наблюдать Харри день за днем, а там станет видно".



"Нельзя сказать, что мы полны оптимизма, но вы же знаете Харри Кейна — с Харри Кейном все возможно. Мы не собираемся говорить, сыграет он или нет до завершения сезона, мы будем оценивать ситуацию день за днем", — цитирует Почеттино Daily Mail.