"Челси" "почти наверняка" откажется от Игуаина

"Челси" "почти наверняка" вернет нападающего Гонсало Игуаина в "Ювентус" по окончании этого сезона.

Напомним, когда в январе главному тренеру "синих" Маурицио Сарри удалось воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Наполи", лондонский клуб получил опцию по окончании сезона или продлить аренду на 12 месяцев, или выкупить Игуаина за 15.5 миллионов фунтов.



Сарри уже неоднократно говорил, что хотел бы сохранить 31-летнего аргентинца на "Стэмфорд Бридж", однако боссы "Челси" считают иначе. Как передает Gazzetta dello Sport, вопрос с будущим Игуаина практически решен — Гонсало суждено вернуться в Турин.



С момента своего перехода к "синим" Игуаин сыграл 13 матчей и забил лишь три гола, огорчив вылетевшие из Премьер-Лиги "Хаддерсфилд" и "Фулхэм". Такие показатели не впечатляют руководство лондонцев.



В "Ювентусе" едва ли будут рады возвращению Игуаина, у которого остается еще два года по контракту. Гонсало не входит в планы чемпионов Серии А и вскоре, вероятно, будет вынужден искать для себя новый клуб.



Что касается "Челси", то Сарри при таком сценарии придется сделать своим основным центральным нападающим на следующий сезон Оливье Жиру, если клуб не сможет отменить или отсрочить трансферный запрет ФИФА.