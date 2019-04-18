Почеттино: "Тоттенхэм" может победить любого в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда способна одолеть любого соперника на пути к трофею Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "шпоры" проиграли "Манчестер Сити" со счетом 4:3, но благодаря забитому в первом матче мячу прошли в полуфинал Лиги Чемпионов, где теперь сыграют с "Аяксом".



Если "Тоттенхэм" превзойдет "Аякс" по сумме двух матчей, то в финале сразится с "Барселоной" или "Ливерпулем". Почеттино высоко оценивает шансы своей команды на успех.



"Думаю, сегодня и на прошлой неделе мы показали, что в футболе все возможно".



"Это самое важное. В спорте у тебя всегда бывают возможности победить команды, когда никто не верит и не думает, что ты на это способен. Почему так происходит? Футбол — это не только талант, но также вера и правильный настрой".



"У этой команды есть характер, настрой и вера в то, что все возможно. Думаю, это огромное достижение для нас после пяти лет работы. Мы очень гордимся, что может транслировать эту веру. Веру в то, что в футболе все возможно. Нужно лишь к этому стремиться изо всех сил".



"Со своим мастерством и такого рода игрой мы можем добиваться больших целей. С одним лишь мастерством было бы невозможно достичь полуфинала Лиги Чемпионов. Тебе также нужна вера и дух, а когда начинается предсезонный период, ты должен много работать и быть профессионалом".



"Теперь, когда сезон в своем завершении, мы можем видеть отдачу от всех этих вещей. Мы давно начали созидать, чтобы достичь этого момента. Если ты хочешь быть успешен, нужно много работать", — цитирует Почеттино Evening Standard.