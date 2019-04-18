Льоренте все-таки сыграл рукой, забивая "Сити"

Видеоповтор с дополнительной камеры показывает, что нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте все-таки забил свой гол в ворота "Манчестер Сити" рукой.

Напомним, гол Льоренье на 73-й минуте предрешил судьбу всего двухматчевого противостояния и позволил "шпорам" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.



Рефери Джюнейт Чакыр не был до конца уверен, что этот гол был забит по правилам, поэтому не только проконсультировался с помощниками из видеостудии по радиосвязи, но и лично отправился к монитору.



Несколько раз посмотрев замедленный повтор, Чакыр пришел к выводу, что Льоренте послал мяч в ворот "горожан" бедром. Джюнейт даже сделал соответствующий жест, возвращаясь от монитора.



После матча Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в правильности этого решения. И чутье главного тренера "Сити" не подвело — система VAR действительно ошиблась.



Как сообщает Daily Mail, Чакыру так и не показали повтор с другого ракурса, который ясно показывает, что перед касанием бедра мяч задел и руку, причем изменил свою траекторию. Таким образом, этот гол засчитывать не следовало.



Добавим, что со следующего сезона, благодаря поправкам IFAB, рефери будут однозначно трактовать подобные ситуации — если, конечно, их разглядят. Даже случайное попадание мяча в руку будет приводить к отмене гола.



