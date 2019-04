Льоренте все-таки сыграл рукой, забивая "Сити"

Видеоповтор с дополнительной камеры показывает, что нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте все-таки забил свой гол в ворота "Манчестер Сити" рукой.

Напомним, гол Льоренье на 73-й минуте предрешил судьбу всего двухматчевого противостояния и позволил "шпорам" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.



Рефери Джюнейт Чакыр не был до конца уверен, что этот гол был забит по правилам, поэтому не только проконсультировался с помощниками из видеостудии по радиосвязи, но и лично отправился к монитору.



Несколько раз посмотрев замедленный повтор, Чакыр пришел к выводу, что Льоренте послал мяч в ворот "горожан" бедром. Джюнейт даже сделал соответствующий жест, возвращаясь от монитора.



После матча Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в правильности этого решения. И чутье главного тренера "Сити" не подвело — система VAR действительно ошиблась.



Как сообщает Daily Mail, Чакыру так и не показали повтор с другого ракурса, который ясно показывает, что перед касанием бедра мяч задел и руку, причем изменил свою траекторию. Таким образом, этот гол засчитывать не следовало.



Добавим, что со следующего сезона, благодаря поправкам IFAB, рефери будут однозначно трактовать подобные ситуации — если, конечно, их разглядят. Даже случайное попадание мяча в руку будет приводить к отмене гола.





Not sure what software VAR officials used for Manchester City vs Tottenham last night but it is absolutely false to suggest the ball didn't come off Fernando Llorente arm. The question is, was it worthy enough contact to warrant the goal to be disallowed??? #MCITOT pic.twitter.com/M7tvU0sYrA