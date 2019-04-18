Льоренте все-таки сыграл рукой, забивая "Сити"

Фернандо Льоренте Видеоповтор с дополнительной камеры показывает, что нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте все-таки забил свой гол в ворота "Манчестер Сити" рукой.

Напомним, гол Льоренье на 73-й минуте предрешил судьбу всего двухматчевого противостояния и позволил "шпорам" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Рефери Джюнейт Чакыр не был до конца уверен, что этот гол был забит по правилам, поэтому не только проконсультировался с помощниками из видеостудии по радиосвязи, но и лично отправился к монитору.

Несколько раз посмотрев замедленный повтор, Чакыр пришел к выводу, что Льоренте послал мяч в ворот "горожан" бедром. Джюнейт даже сделал соответствующий жест, возвращаясь от монитора.

После матча Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в правильности этого решения. И чутье главного тренера "Сити" не подвело — система VAR действительно ошиблась.

Как сообщает Daily Mail, Чакыру так и не показали повтор с другого ракурса, который ясно показывает, что перед касанием бедра мяч задел и руку, причем изменил свою траекторию. Таким образом, этот гол засчитывать не следовало.

Добавим, что со следующего сезона, благодаря поправкам IFAB, рефери будут однозначно трактовать подобные ситуации — если, конечно, их разглядят. Даже случайное попадание мяча в руку будет приводить к отмене гола.


Метки VAR, видео, Лига Чемпионов, Льоренте, Манчестер Сити, рефери, Тоттенхэм, Чакыр

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3255

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Последние комментарии:




  1. frisby 18.04.2019 13:59 # frisby
    тем приятнее.

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  2. renato94 18.04.2019 13:56 # renato94
    В последний момент у него рука не играла, а что было до этого, всем пофиг. В момент удара нет игрой руки.

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  3. mancunia-planet 18.04.2019 13:52 # mancunia-planet
    Теперь шпор в чемпионате обыграют сто пудово, и чемпионы. Так даже лучше, что вылетели с лч

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  4. liverfun 18.04.2019 13:44 # liverfun
    Мяч коснулся прижатой руки и не поменял траекторию, а залетел в ворота от бедра, в каком месте тут могут быть вопросы? Остальные разговоры для бедных типа сити, у которых на лавке сидит еще один состав, который стоил сотни миллионов.
    То, что гвардиола опять обосрался в лч, чисто его вина, возможности противостоящих команд просто не сопоставимы

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  5. iceteam 18.04.2019 13:38 # iceteam
    Колбасники такие счастливые, как-будто уже что-то выиграли) Главное, в конце сезона не убегайте в свои норки)) Чему колбаса радуется? У Сити теперь более свободный график, да из важных турниров осталась только АПЛ) В АПЛ Сити, в ЛЧ Барса))

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  6. valiverpool 18.04.2019 13:35 # valiverpool
    ни ПСЖ, ни голубки - не имеют права играть даже в полуфиналах ЛЧ...это ебаные помойки без итории=)) но я хотел бы,чтобы петухов с невтевышки пацаны уделали из Амстердама=)) и ещё - глоры - пидорасы

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  7. red-devil-4ever 18.04.2019 13:33 # red-devil-4ever
    В этот момент где-то на планете один в узких кругах известный норвежец встрепенулся

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  8. blackdreamer 18.04.2019 13:31 # blackdreamer
    вообще всем похуй
    сыграл там кто или нет
    главное этого гавна с нашивкой ноль на рукаве не будет в лч

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  9. pistolero-lfc 18.04.2019 13:29 # pistolero-lfc
    все дело в кардигане Гвардиоды, аххаха

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  10. sausage 18.04.2019 13:25 # sausage
    Да всем похуй.

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  11. arhangel777 18.04.2019 13:24 # arhangel777
    Что тут еще разбирать, после драки кулаками не машут! Самим надо было первый матч лучше проводить, да и в этом как минимум не пускать 3 гола! Идем дальше!
    Come on, City!!!

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  12. akadam 18.04.2019 13:21 # akadam
    Компани мог бы выше выпрыгнуть и выбить мяч.

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  13. rap-woiska 18.04.2019 13:18 # rap-woiska
    так а толку то? никто даж не сомневается что мяч в руку попал))Льеоренте же не играл рукой и на 99% уверен , что отскок и без руки был бы в ворота.

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  14. marvelboss 18.04.2019 13:18 # marvelboss
    мешки уже не знает что делать. рука не было

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  15. plokxnet 18.04.2019 13:17 # plokxnet
    Да пздц, попробуй там разгляди, сидя дома в тишине не пойму, была рука или нет. На стадионе вообще хз.

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  16. yudjinnah 18.04.2019 13:17 # yudjinnah
    хахахахахаха.... заскулили короли, заплакал и&#128514;&#128514;&#128514;

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  17. gerrard08 18.04.2019 13:15 # gerrard08
    хз унижали ли еще какой-то клуб в этом году так же смачно как нефтевышку

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  18. only--liverpool 18.04.2019 13:14 # only--liverpool
    Сыграл рукой и попал в руку это разные вещи. Движения не было, рука прижата какие вопросы?

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  19. slash-lfc 18.04.2019 13:12 # slash-lfc
    Ееехехехехехех хехехех ехе

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  20. leysan 18.04.2019 13:09 # leysan
    И, Михайло, есть БОЛЬШАЯ разница между "забил рукой" и "мяч коснулся руки прежде чем попасть в бедро и залететь в ворота".

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