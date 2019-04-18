Льоренте все-таки сыграл рукой, забивая "Сити"
Видеоповтор с дополнительной камеры показывает, что нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте все-таки забил свой гол в ворота "Манчестер Сити" рукой.
Напомним, гол Льоренье на 73-й минуте предрешил судьбу всего двухматчевого противостояния и позволил "шпорам" выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.
Рефери Джюнейт Чакыр не был до конца уверен, что этот гол был забит по правилам, поэтому не только проконсультировался с помощниками из видеостудии по радиосвязи, но и лично отправился к монитору.
Несколько раз посмотрев замедленный повтор, Чакыр пришел к выводу, что Льоренте послал мяч в ворот "горожан" бедром. Джюнейт даже сделал соответствующий жест, возвращаясь от монитора.
После матча Хосеп Гвардиола заявил, что не уверен в правильности этого решения. И чутье главного тренера "Сити" не подвело — система VAR действительно ошиблась.
Как сообщает Daily Mail, Чакыру так и не показали повтор с другого ракурса, который ясно показывает, что перед касанием бедра мяч задел и руку, причем изменил свою траекторию. Таким образом, этот гол засчитывать не следовало.
Добавим, что со следующего сезона, благодаря поправкам IFAB, рефери будут однозначно трактовать подобные ситуации — если, конечно, их разглядят. Даже случайное попадание мяча в руку будет приводить к отмене гола.
Not sure what software VAR officials used for Manchester City vs Tottenham last night but it is absolutely false to suggest the ball didn't come off Fernando Llorente arm. The question is, was it worthy enough contact to warrant the goal to be disallowed??? #MCITOT pic.twitter.com/M7tvU0sYrA— Football Analysis (@obsessfooty) 18 апреля 2019 г.
18.04.2019 13:00
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Последние комментарии:
тем приятнее.
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В последний момент у него рука не играла, а что было до этого, всем пофиг. В момент удара нет игрой руки.
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Теперь шпор в чемпионате обыграют сто пудово, и чемпионы. Так даже лучше, что вылетели с лч
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Мяч коснулся прижатой руки и не поменял траекторию, а залетел в ворота от бедра, в каком месте тут могут быть вопросы? Остальные разговоры для бедных типа сити, у которых на лавке сидит еще один состав, который стоил сотни миллионов.
То, что гвардиола опять обосрался в лч, чисто его вина, возможности противостоящих команд просто не сопоставимы
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Колбасники такие счастливые, как-будто уже что-то выиграли) Главное, в конце сезона не убегайте в свои норки)) Чему колбаса радуется? У Сити теперь более свободный график, да из важных турниров осталась только АПЛ) В АПЛ Сити, в ЛЧ Барса))
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ни ПСЖ, ни голубки - не имеют права играть даже в полуфиналах ЛЧ...это ебаные помойки без итории=)) но я хотел бы,чтобы петухов с невтевышки пацаны уделали из Амстердама=)) и ещё - глоры - пидорасы
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В этот момент где-то на планете один в узких кругах известный норвежец встрепенулся
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вообще всем похуй
сыграл там кто или нет
главное этого гавна с нашивкой ноль на рукаве не будет в лч
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все дело в кардигане Гвардиоды, аххаха
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Да всем похуй.
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Что тут еще разбирать, после драки кулаками не машут! Самим надо было первый матч лучше проводить, да и в этом как минимум не пускать 3 гола! Идем дальше!
Come on, City!!!
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Компани мог бы выше выпрыгнуть и выбить мяч.
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так а толку то? никто даж не сомневается что мяч в руку попал))Льеоренте же не играл рукой и на 99% уверен , что отскок и без руки был бы в ворота.
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мешки уже не знает что делать. рука не было
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Да пздц, попробуй там разгляди, сидя дома в тишине не пойму, была рука или нет. На стадионе вообще хз.
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хахахахахаха.... заскулили короли, заплакал и😂😂😂
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хз унижали ли еще какой-то клуб в этом году так же смачно как нефтевышку
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Сыграл рукой и попал в руку это разные вещи. Движения не было, рука прижата какие вопросы?
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Ееехехехехехех хехехех ехе
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И, Михайло, есть БОЛЬШАЯ разница между "забил рукой" и "мяч коснулся руки прежде чем попасть в бедро и залететь в ворота".
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