"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму от компании New Balance на сезон 2019/20.
Следующий сезон, как ожидается, станет последним годом сотрудничества мерсисайдского клуба с американским производителем формы.
В качестве своего финального продукта New Balance преподнесла форму, на создание которой ее вдохновил легендарный Боб Пейсли — самый успешный тренер в истории "Ливерпуля".
В честь столетия со Дня рождения Пейсли новая форма "красных" будет украшена автографом Боба со внутренней стороны футболки.
Стоимость игровой футболки составит 94.99 фунтов, цена реплики — 59.99 фунтов.
Также "Ливерпуль" объявил, что со следующего сезона голкипер Алиссон сменит игровой номер с 13-го на 1-й, который ранее принадлежал Лорису Кариусу, находящемуся в двухлетней аренде в "Бешикташе".
18.04.2019 12:00
Просмотров: 479
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Саутгемптонпуль
(ответить)
Игра норм, форма гавно. Цвет какой-то тусклый хз использованый тампон.
(ответить)
Как-то нелепо вертикальные полоски обрываются вверху. Словно дешевая китайская склейка.
(ответить)
Заебись. Сделаем покер в этой форме !
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий