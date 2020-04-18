"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20 "Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму от компании New Balance на сезон 2019/20.

Следующий сезон, как ожидается, станет последним годом сотрудничества мерсисайдского клуба с американским производителем формы.

В качестве своего финального продукта New Balance преподнесла форму, на создание которой ее вдохновил легендарный Боб Пейсли — самый успешный тренер в истории "Ливерпуля".

В честь столетия со Дня рождения Пейсли новая форма "красных" будет украшена автографом Боба со внутренней стороны футболки.

Стоимость игровой футболки составит 94.99 фунтов, цена реплики — 59.99 фунтов.

Также "Ливерпуль" объявил, что со следующего сезона голкипер Алиссон сменит игровой номер с 13-го на 1-й, который ранее принадлежал Лорису Кариусу, находящемуся в двухлетней аренде в "Бешикташе".

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Ливерпуля на сезон 2019/20


Метки New Balance, Ливерпуль, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 479

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 18.04.2019 12:06 # pistolero-lfc
    Саутгемптонпуль

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  2. mancunia-planet 18.04.2019 12:05 # mancunia-planet
    Игра норм, форма гавно. Цвет какой-то тусклый хз использованый тампон.

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  3. brown-ale 18.04.2019 12:04 # brown-ale
    Как-то нелепо вертикальные полоски обрываются вверху. Словно дешевая китайская склейка.

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  4. tigerpool 18.04.2019 12:03 # tigerpool
    Заебись. Сделаем покер в этой форме !

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