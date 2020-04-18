"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Ливерпуль" официально представил свою новую домашнюю форму от компании New Balance на сезон 2019/20.

Следующий сезон, как ожидается, станет последним годом сотрудничества мерсисайдского клуба с американским производителем формы.



В качестве своего финального продукта New Balance преподнесла форму, на создание которой ее вдохновил легендарный Боб Пейсли — самый успешный тренер в истории "Ливерпуля".



В честь столетия со Дня рождения Пейсли новая форма "красных" будет украшена автографом Боба со внутренней стороны футболки.



Стоимость игровой футболки составит 94.99 фунтов, цена реплики — 59.99 фунтов.



Также "Ливерпуль" объявил, что со следующего сезона голкипер Алиссон сменит игровой номер с 13-го на 1-й, который ранее принадлежал Лорису Кариусу, находящемуся в двухлетней аренде в "Бешикташе".







































