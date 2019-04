Прогнозы на ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы

Английские клубы продолжают еврокампанию, которая может стать лучшей в истории Премьер-Лиги. "Арсенал" и "Челси" имеют все шансы пройти в полуфинал Лиги Европы, если сумеют хотя бы не проиграть в ответных четвертьфинальных матчах против "Наполи" и "Славии".





НАПОЛИ — АРСЕНАЛ

Четверг, 18 апреля, 22:00



"Арсенал" добыл весьма перспективный результат в первой встрече с "Наполи", выиграв 2:0, но команда Эмери крайне неубедительно в этом сезоне играет на выезде, что оставляет шанс "Наполи" побороться за выход в полуфинал. При поддержке трибун неаполитанцы способны на многое, хоть в последнее время и не впечатляют.



Если "Наполи" не сможет пробиться в полуфинал Лиги Европы, то сезон для команды Карло Анчелотти будет практически завершен — в чемпионате неаполитанцы уже не покинут второе место, так как догнать "Ювентус" у них нет шансов, а опуститься ниже достаточно сложно с такими конкурентами, как "Интер" и "Милан". "Наполи" был неплох в атаке в Лондоне, но возникли большие проблемы с реализацией голевых моментов. Думается, на своем поле подопечные Анчелотти будут чувствовать себя увереннее.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" не пропускал в восьми из 10 последних матчей в Лиге Европы;

- "Арсенал" выиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из семи последних поединков в еврокубках;

- в трех последних встречах "Наполи" и "Арсенала" был зафиксирован тотал меньше 2.5 голов.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.75 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Я очень нервничаю, если честно. "Наполи" мог забить пару мячей в Англии, но и "Арсенал" мог выиграть крупнее. Я бы отказался от игры, когда вратарь получает мяч и начинает розыгрыш сзади. Я бы вернулся к высокой линии обороны, чтобы игра проходила как можно дальше от ворот. Я бы оставил Лукаса Торрейру, а Маттео Гендузи разместил бы перед четверкой защитников. Я бы усадил на скамейку Озила, но оставил Рэмси и Обамеянга. Я думаю, что "Арсеналу" нужно забить — тогда они пройдут дальше".



Прогноз Чарли Николаса: 2:1



ЧЕЛСИ — СЛАВИЯ

Четверг, 18 апреля, 22:00



Пражской "Славии" не удалось проявить свои лучшие качества в первом матче с "Челси", и теперь чешскому клубу необходимо сотворить настоящее чудо, чтобы пройти в полуфинал. "Славия" будет стараться, так как ее игроки изначально воспринимали возможность сыграть с "Челси" на "Стэмфорд Бридж" как большую удачу и возможность проявить себя, а вот "Челси" снова постарается выиграть малой кровью, так как дела в чемпионате у команды Сарри идут не лучшим образом.



"Челси" добыл комфортную победу на поле "Славии", сыграв ровно так, как и ожидалось — рационально и прагматично. Класса "Челси" хватило для одного забитого гола, а игрокам "Славии" не дали разгуляться, помня о том, что на кураже они способны свернуть горы. Челси сохранил свежесть и силы лидеров и был неплох с "Ливерпулем", но этого оказалось мало, чтобы превзойти команду Клоппа или хотя бы отобрать у нее очки. Потому сейчас "Челси" уже не имеет права на ошибку в чемпионате, но и к Лиге Европы должен относиться все серьезнее — как к, вероятно, наиболее реальному шансу вернуться в Лигу Чемпионов.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл 13 из 14 последних матчей в Лиге Европы;

- "Челси" не пропускал в шести из восьми последних матчей в Лиге Европы;

- также "Челси" не пропускал в восьми из 10 последних матчей во всех турнирах;

- "Славия" выиграла всего два из пяти последних выездных матчей в Лиге Европы.



Прогноз Who Scored: 2:0



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.1 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Думаю, что в этом матче получат отдых пять-шесть игроков "Челси". Эдену Азару дадут выходной, но выйдут Жиру и Педро. Там достаточно вариантов. Я бы выпустил Лофтус-Чика и Хадсон-Одои. Это будет еще одна комфортная ночь для "Челси", а Жиру снова забьет".



Прогноз Чарли Николаса: 2:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru