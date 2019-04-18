Инс: "Юнайтед" движется назад при Сульшере"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что после утверждения Оле Гуннара Сульшера главным тренером развитие "красных дьяволов" повернуло вспять.

Сразу после прихода Сульшера на место уволенного Жозе Моурниньо в декабре "Юнайтед" взял сумасшедший темп, принявшись демонстрировать отличную игру и такие же результаты.



Когда эта вспышка стала угасать, руководство "дьяволов" постаралось придать команде импульс на концовку сезона, заключив с Оле Гуннаром трехлетний контракт.



Однако утверждение Сульшера не помогло — за последние недели "Юнайтед" вылетел из Кубка Англии и Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге опустился за пределы топ-4. По мнению Инса, для норвежца все может плохо кончиться, если прогресс не будет восстановлен.



"Оле будет очень сложно обеспечить этой команде движение вперед. Людям нужно запастись терпением, потому "Юнайтед" в милях позади от своих соперников".



"Меня беспокоит то, что после назначения Оле постоянным рулевым они выглядят другой командой. Они играют по-другому. Когда он был временщиком, они создавали момент за моментом, а теперь, когда он получил работу на постоянной основе, они движутся назад!"



"Я всегда говорил, что он окажется под давлением, если получит свою работу на постоянной основе. Я говорил это еще несколько месяцев назад".



"Я так говорил, потому что видел подобное кучу раз. Приходит временщик, настроение команды улучшается, и каждый чувствует, что это шанс для него. Но когда затем тренер получает постоянный контракт, они становятся хуже, чем были до этого".



"Именно это я имел ввиду, когда говорил, что после своего прихода Оле лишь требовалось разогнать тучи над "Юнайтед" и изменить настроение. Прежде не было никакого давления — просто выходи и играй. Но сейчас они в положении, когда могут попасть в топ-4, а с этим связаны стресс и давление".



"Они утратили свою манеру игры, и теперь они не сильно отличаются от того, как играли при Жозе Моуриньо, когда позволяли другим командам нападать на себя".



"Я не говорю, что назначение Оле непременно было ошибкой, но когда они назначали Луи Ван Галя или Жозе Моуриньо, то тоже поначалу не думали, что совершают ошибку".



"Каждый продолжает говорить, что Оле знает клуб, но все определяют результаты и игра. Надеюсь, за пару лет он приблизит "Юнайтед" к соперникам, но если нет, он знает, что произойдет", — сообщил Инс Paddy Power.