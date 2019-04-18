Мерсон: "Сити" в одном матче от плохого сезона"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что теперь "Манчестер Сити" всего в одном плохом матче, чтобы этот сезон стал провальным для "горожан".

Еще сутки назад "Сити" был нацелен на покер, надеясь выиграть все доступные в этом сезоне трофеи. Однако победы 4:3 над "Тоттенхэмом" подопечным Хосепа Гвардиолы оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов.



Теперь все внимание на субботнем матче "горожан" против "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги. Если "Сити" вновь оступится против своего обидчика по Лиге Чемпионов, это рискует обернуться тем, что инициативу в чемпионской гонке перехватит "Ливерпуль".



"Они в одном матче от того, чтобы этот сезон стал плохим для них. Я правда так считаю. Это команда топ-уровня, они должны выигрывать лигу, и они обладают необходимыми для этого игроками. Однако я не считаю завоевание Кубка Англии и Кубка Лиги большим достижением для них".



"Теперь они под давлением, причем громадным. Они в 90 минутах от плохого сезона. Второе место — это недостаточно для "Сити". У них слишком много хороших игроков".



"Про них я всегда говорил, что они должны побеждать. Быть вторыми — значит впустую потерять время для них. Это команда топ-уровня, не забывайте об этом. Их скамейка легко бы играла в старте любого из их соперников".



"Если они выиграют Премьер-Лигу, думаю, это будет более важным достижением, чем Лига Чемпионов. "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов, потерпев там поражений больше, чем в Премьер-Лиге. Если "Манчестер Сити" выиграет Премьер-Лигу, это будет успехом", — сообщил Мерсон Sky Sports.