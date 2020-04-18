Эмери: "Шансы с "Наполи" — 50 на 50"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что расценивает шансы своей команды выйти в полуфинал Лиги Европы как "50 на 50".

В первом матче 1/4 финала второго по значимости европейского турнира "канониры" в убедительной манере переиграли вторую команду Серии А со счетом 2:0, хотя могли забить больше.



Однако со старта этого календарного года "Арсенал" выиграл лишь три из девяти выездных матчей во всех турнирах, поэтому Эмери не берется назвать своих подопечных фаворитом противостояния.



"Шансы 50 на 50 — для меня в этом плане без изменений. Мы сыграли первый матч дома и одержали победу. Это обычный результат".



"Но когда ты играешь в гостях у "Наполи", здесь они могут победить любого. Такая вероятность есть, потому что они очень сильны на своем поле".



"Они станут для нас большим испытанием в тактическом плане, а благодаря атмосфере здесь будут играть смело. Они готовы играть, используя свой голову и ум", — цитирует Эмери Evening Standard.