Эмери: "Шансы с "Наполи" — 50 на 50"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что расценивает шансы своей команды выйти в полуфинал Лиги Европы как "50 на 50".

В первом матче 1/4 финала второго по значимости европейского турнира "канониры" в убедительной манере переиграли вторую команду Серии А со счетом 2:0, хотя могли забить больше.

Однако со старта этого календарного года "Арсенал" выиграл лишь три из девяти выездных матчей во всех турнирах, поэтому Эмери не берется назвать своих подопечных фаворитом противостояния.

"Шансы 50 на 50 — для меня в этом плане без изменений. Мы сыграли первый матч дома и одержали победу. Это обычный результат".

"Но когда ты играешь в гостях у "Наполи", здесь они могут победить любого. Такая вероятность есть, потому что они очень сильны на своем поле".

"Они станут для нас большим испытанием в тактическом плане, а благодаря атмосфере здесь будут играть смело. Они готовы играть, используя свой голову и ум", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Лига Европы, Наполи, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 09:00

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  1. chelsea88 18.04.2019 09:42 # chelsea88
    Ссыкун какой-то. Гейклуб в 2 мяча ведёт, xyль ты ссышь, выходи и играй по счету.

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  2. liverpool1892est 18.04.2019 09:39 # liverpool1892est
    Физруг хули

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  3. ashlikcole3 18.04.2019 09:29 # ashlikcole3
    не лукавь тренеришка

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  4. tigerpool 18.04.2019 09:24 # tigerpool
    если 2-0 преимущество упустить, то будет настоящим гейгуеннером

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  5. pistolero-lfc 18.04.2019 09:20 # pistolero-lfc
    надо доп время

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  6. tot35 18.04.2019 09:06 # tot35
    А ты переиграй его.

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