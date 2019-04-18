"Юнайтед" не удается договориться с Рэшфордом о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" никак не удается преодолеть разногласия с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

С приходом Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" 21-летний Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего команды. В этом сезоне Маркус провел 42 матча за "Юнайтед", забив 13 голов и отдав девять результативных передач.



Кроме того, Рэшфорд является воспитанником академии "Юнайтед". Маркус — последний кого бы Сульшер хотел потерять, однако в данный момент у игрока и клуба существуют серьезные разногласия.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном контракте, Рэшфорд требует зарплату свыше 200 тысяч фунтов в неделю, а также гарантии того, что продолжит играть на острие атак. Ни того, ни другого "дьяволы" дать не могут.



Большая проблема для "Юнайтед" состоит в том, что действующий контракт Рэшфорда истекает уже в конце следующего сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Клуб с "Олд Траффорд" может оказаться в очень щекотливом положении, если переговоры не сдвинутся с мертвой точки.



Добавим, в прессе уже появились слухи, что интерес к игроку сборной Англии проявляет "Барселона". Чем дольше переговоры о новом контракте будут оставаться в тупике, тем сильнее будут подобные спекуляции.