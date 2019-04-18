"Юнайтед" будет сложнее заменить Де Хеа

У "Манчестер Юнайтед" могут возникнуть проблемы с поисками адекватной замены Давиду Де Хеа после того, как голкипер "Атлетико" Ян Облак заключил новый контракт со своим клубом с увеличенными отступными.

Как известно, "красные дьяволы" уже несколько месяцев пытаются склонить своего первого номера к новой сделке, но все безуспешно, тогда как от действующего контракта Де Хеа теперь остается только 12 месяцев.



Согласно слухам, камнем преткновения стали разногласия клуба и игрока по зарплате, однако издание Manchester Evening News утверждает, что решение Давида также будет зависеть от того, попадет ли "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



Так или иначе, но определенность с будущим Де Хеа должна наступить грядущим летом. Если новый контракт будет невозможен, клубу с "Олд Траффорд" придется продать Давида и найти себе другого голкипера.



Ранее в этом месяце пресса сообщала, что "Юнайтед" уже готовится к расставанию с Де Хеа, составив шорт-лист на замену 28-летнему испанцу. Самым ярким именем в этом списке выглядит Облак.



Однако накануне Ян, защищающий ворота "Атлетико" после своего перехода из "Бенфики" в 2014 году, заключил новый контракт на четыре года.



Новая сделка не исключает полностью отъезд 26-летнего словенца из Мадрида, но делает его трансфер сложнее и дороже, потому что теперь отступные за Облака выросли со 100 миллионов евро (87 млн. фунтов) до 120 млн. евро (104 млн. фунтов).



Добавим, что в 203 матчах за "Атлетико" с учетом всех соревнований Облаку удалось сохранить свои ворота на замке 115 раз. В сезоне Ла Лиги 2015/16 Ян пропустил только 18 голов, что является рекордом всех времен.