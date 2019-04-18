Жиру не будет мириться с ролью запасного нападающего

Нападающий "Челси" Оливье Жиру пригрозил, что уйдет со "Стэмфорд Бридж", если его роль в команде не изменится.

Во второй половине этого сезона главный тренер "синих" Маурицио Сарри отчаянно пытается реанимировать Гонсало Игуаина, арендованного у "Ювентуса". Больше всего от этого пострадал Жиру, который недавно признался, что у него пропало ощущение здоровой конкуренции за место в составе.



Мириться с таким положением вещей 32-летний француз не собирается. Истекающий в конце сезона контракт Жиру предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Оливье будет готов остаться, только если сможет играть чаще.



"Я разочарован, когда меня нет на поле, но я просто не хочу это показывать. Роль второго нападающего не радует меня. Я не знаю, буду ли я здесь в следующем сезоне, об этом нужно поговорить с Мариной (Грановской). Я просто хочу наслаждаться своей игрой. В конце сезона нужно будет принять решение".



"Да, я имею ряд предложений от других клубов, но я не могу пока их раскрыть. Я сосредоточен на "Челси", — цитирует Жиру Sky Sports.