Клопп: "Сперва "Кардифф", затем "Барселона"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду не забегать вперед и не думать о полуфинале Лиги Чемпионов против "Барселоны" раньше времени.

Разобравшись с "Порту" по сумме двух матчей со счетом 6:1, "красные" шагнули в полуфинальную стадию элитного европейского турнира, где теперь сыграют с "Барселоной", обидчиком "Манчестер Юнайтед".



Первый матч против "Барселоны" назначен на 30 апреля, но до тех пор "Ливерпулю" предстоит сыграть против "Кардиффа" и "Хаддерсфилда" в Премьер-Лиге.



Поскольку матч с "Кардиффом" — ближайший, и "ласточки" после победы 0:2 над "Брайтоном" в минувший вторник резко повысили свои шансы на выживание, Клопп призывает отложить мысли о "Барселоне".



"Мы в полуфинале, но в воскресенье нам играть против "Кардиффа", и именно это у меня на уме. Когда я проснусь завтра, то на все 100 процентов буду сосредоточен на "Кардиффе", а не на том, как нам играть против "Барселоны".



"У нас еще будет время подумать о "Барселоне". Я предвкушаю эти два матча, и это будет великолепно — но играть нам с ними не сегодня вечером".



"Мы должны подготовиться к очередному напряженному матчу. "Кардифф" вернулся в гонку благодаря вчерашней победе, поэтому они будут сражаться за свою жизнь, и я не ожидаю, что это будет менее напряженный матч, чем сегодня вечером. Такова наша ближайшая задача".



"Это очень хорошая новость, что до "Барселоны" мы проведем такой боевой матч. Я горжусь парнями, они были великолепны. Я очень счастлив", — цитирует Клоппа Sky Sports.