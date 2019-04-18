Почеттино: "Мои игроки — герои"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов, назвав своих игроков героями.

В среду вечером "шпоры" потерпели поражение 4:3 на "Этихад", но благодаря победе 1:0 в первом матче шагнули в полуфинал европейского турнира.



Большое влияние на исход ответного матча оказала система VAR, благодаря которой гол вингера "горожан" Рахима Стерлинга в компенсированное время был отменен. Этот момент заставил Почеттино поволноваться.



"Это было невероятно — то, как все закончилось. Я так рад, так горжусь. Мои игроки — герои. Я так рад за них, так рад за фанатов".



"В решающий момент многое пронеслось в моей голове, но они (рефери) изменили решение. За это мы и любим футбол. Сегодня мы продемонстрировали отличный характер и отличный настрой. Это был невероятный матч", — сообщил Почеттино BT Sport.