Почеттино: "Мои игроки — герои"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов, назвав своих игроков героями.
В среду вечером "шпоры" потерпели поражение 4:3 на "Этихад", но благодаря победе 1:0 в первом матче шагнули в полуфинал европейского турнира.
Большое влияние на исход ответного матча оказала система VAR, благодаря которой гол вингера "горожан" Рахима Стерлинга в компенсированное время был отменен. Этот момент заставил Почеттино поволноваться.
"Это было невероятно — то, как все закончилось. Я так рад, так горжусь. Мои игроки — герои. Я так рад за них, так рад за фанатов".
"В решающий момент многое пронеслось в моей голове, но они (рефери) изменили решение. За это мы и любим футбол. Сегодня мы продемонстрировали отличный характер и отличный настрой. Это был невероятный матч", — сообщил Почеттино BT Sport.
18.04.2019 01:10
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Гений
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Ни одной покупки за два окна, травма Кейна, но он все равно затащил этих днищ в полуфинал. МЮ не спи!
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Это Поч герой. В условиях когда мы самые скромные по финансам и по заслугам в топ 6, он нас поднял и держит в элите. При том что в клубе происходят все эти переходные процессы... Это просто невероятно то что мы там где мы есть. Если мы способны удержаться на такой высоте сейчас, то где мы будем когда инвестиции в будущее начнут приносить плоды! Маурисио Почеттино наше все.
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Загнали противников обратно под шконку) 0 финалов
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ПЕТУШАРЫ КРАСАВЫ
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