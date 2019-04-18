Почеттино: "Мои игроки — герои"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги Чемпионов, назвав своих игроков героями.

В среду вечером "шпоры" потерпели поражение 4:3 на "Этихад", но благодаря победе 1:0 в первом матче шагнули в полуфинал европейского турнира.

Большое влияние на исход ответного матча оказала система VAR, благодаря которой гол вингера "горожан" Рахима Стерлинга в компенсированное время был отменен. Этот момент заставил Почеттино поволноваться.

"Это было невероятно — то, как все закончилось. Я так рад, так горжусь. Мои игроки — герои. Я так рад за них, так рад за фанатов".

"В решающий момент многое пронеслось в моей голове, но они (рефери) изменили решение. За это мы и любим футбол. Сегодня мы продемонстрировали отличный характер и отличный настрой. Это был невероятный матч", — сообщил Почеттино BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 01:10

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  1. ilovemanutd 18.04.2019 02:00 # ilovemanutd
    Гений

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  2. brown-ale 18.04.2019 01:45 # brown-ale
    Ни одной покупки за два окна, травма Кейна, но он все равно затащил этих днищ в полуфинал. МЮ не спи!

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  3. ray-black 18.04.2019 01:35 # ray-black
    Это Поч герой. В условиях когда мы самые скромные по финансам и по заслугам в топ 6, он нас поднял и держит в элите. При том что в клубе происходят все эти переходные процессы... Это просто невероятно то что мы там где мы есть. Если мы способны удержаться на такой высоте сейчас, то где мы будем когда инвестиции в будущее начнут приносить плоды! Маурисио Почеттино наше все.

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  4. xin 18.04.2019 01:24 # xin
    Загнали противников обратно под шконку) 0 финалов

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  5. jackson-five 18.04.2019 01:13 # jackson-five
    ПЕТУШАРЫ КРАСАВЫ

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