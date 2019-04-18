"Тоттенхэм" перечеркнул мечты "Сити" о покере, забрав путевку в 1/2 финала Лиги Чемпионов

Фернандо Льоренте В потрясающем по накалу матче "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:3, но благодаря правилу выездного гола прошел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Относительно поражения в Лондоне на прошлой неделе в старте у "горожан" вышли Венсан Компани, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва, заменив Николаса Отаменди, Фабиана Дельфа, Фернандиньо и Рияда Махреза.

Плеймейкер "шпор" Деле Алли вышел с первых минут, несмотря на перелом руки. Харри Кейна, также получившего травму в первом матче, на острие атак заменил Сон Хен Мин, аккомпанировать которому отправился Лукас Моура. Вместо Харри Уинкса появился Виктор Ваньяма.

Начало матча получилось по-настоящему сумасшедшим. Уже на четвертой минуте Де Брюйне сыграл в стенку с Серхио Агуэро, а затем отдал на дальний край штрафной Рахиму Стерлингу. Англичанин чуть улучшил позицию и как рукой положил мяч в ворота обводящим ударом — 1:0.

Ответ "Тоттенхэма" не заставил себя ждать. Эмерик Лапорт неудачно остановил мяч на линии своей штрафной площадки, после чего Сон пробил в касание в противоход Эдерсону — 1:1.

Спустя всего три минуты гости вышли вперед. Лапорт вновь зазевался и потерял мяч на своей половине поля. Моура тут же помчался в контратаку, в завершении которой Сон с линии штрафной закрутил снаряд в дальний верхний угол ворот — 1:2.

Прошла еще минута, и равновесие было восстановлено. Бернарду Силва в одиночестве получил мяч на правом краю штрафной, поспешив пробить. Рикошет от Данни Роуза не оставил Уго Льорису шансов на спасение — 2:2.

После таких безумных 11 минут игра успокоилась. Игра успокоилась, но голевая феерия продолжилась! На 21-й минуте Де Брюйне прострелил с правого фланга, а Стерлинг подоспел к дальней штанге — 3:2.

В дальнейшем игра проходила с заметным территориальным преимуществом "Сити", но скорости были невысоки. Незадолго до перерыва "шпоры" потеряли с травмой Муссу Сиссоко, из-за чего им пришлось перестроиться — Алли опустился в центр поля, а Фернандо Льоренте со скамейки отправился на острие.

Второй тайм хозяева начали доминирующим образом, а Стерлинг и Де Брюйне заставили Льориса совершить два отличных сейва.

На 58-й минуте "Тоттенхэм" огрызнулся ударом головой Льоренте, отраженным Эдерсоном, и тут же пропустил. Продвинувшись вперед мимо нескольких игроков соперника, Де Брюйне сделал короткую передачу вперед на правый край штрафной, откуда Агуэро поразил ближний угол ворот — 4:2.

Поведя с нужным для себя счетом, хозяева продолжили много атаковать. Ничего не предвещало для них беды, но на 73-й минуте случилось нечто неожиданное. Это Льоренте бедром отправил мяч в ворота после розыгрыша углового — 4:3.

Теперь "Сити" вновь требовалось забивать. Хозяева устроили отчаянный штурм, однако силы уже были на исходе, а "шпоры" всей командой ушли в оборону.

Когда уже шло компенсированное время, Стерлинг с передачи Агуэро все-таки пробил Льориса, однако радость "горожан" была оборвана вмешательством системы VAR — офсайд.

В итоге "Тоттенхэм" проиграл этот матч, но благодаря забитым на выезде голам прошел в полуфинал, где теперь сыграет с "Аяксом". Надежды "Сити" о покере оказались перечеркнуты в брутальной манере.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 4:3 (3:2) по сумме двух матчей — 4:4

Голы: Стерлинг 4, 21, Бернарду Силва 11, Агуэро 59 — Сон 7, 10, Льоренте 73.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Менди (Сане 84), Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва (Фернандиньо 63), Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Санчес 90), Ваньяма, Сиссоко (Льоренте 41), Алли, Эриксен, Сон, Моура (Дэвис 82).

Предупреждения: Сиссоко, Роуз, Сон, Ваньяма.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.04.2019 00:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-ynwa 18.04.2019 01:02 # liverpool-ynwa
    Матч огонь, чисто брит-футбол. Ни одна команда не заслужила вылета. Наверное самый интересный сезон ЛЧ за последние годы.

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  2. rap-woiska 18.04.2019 00:49 # rap-woiska
    https://streamable.com/s/ww3re/aofwhg

    просто оцените это празднование стерлинга, тупая черная сосольда)

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  3. mancunia-planet 18.04.2019 00:46 # mancunia-planet
    это же успех для шпор, с этим нужно поздравить

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  4. ian 18.04.2019 00:44 # ian
    А что будет делать Стерлинг и Ко с благотворительными билетами на полуфинал?

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  5. sausage 18.04.2019 00:41 # sausage
    Вообще Пеп норм заранее солому постелил: посчитал сначала суперкубок за трофей, типа покер возможен и без ЛЧ, а потом сказал, что чемпик важнее ЛЧ. Кстати, по его реакции после гола заметно было, что ЛЧ вторично) Сомневаюсь, что он также будет скакать, выиграв АПЛ.

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  6. ian 18.04.2019 00:39 # ian
    Как сыграл Челси в 1/4 ?
    Сколько забил Азар? )))

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  7. pamirbarkhorog 18.04.2019 00:38 # pamirbarkhorog
    Соситеееее хуйййййй все фанати голубой памойки по имени ман сити...клуб без история...А вы же ещё были уверены в покере ахахахахахахахахаха

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  8. only--liverpool 18.04.2019 00:34 # only--liverpool
    Вышел обзорчик
    https://www.youtube.com/watch?v=9a-M32iRabs

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  9. narcot 18.04.2019 00:34 # narcot
    17.04.2019 23:54 #
    thegodfather

    Ебать шпоры конченные аутяры, сами себе в такой момент привезли гол, это рофл. Я такого ещё не видел. Кто там отдал эту пасулб? Эриксен? Просто конча! Но сити оч фартовый в этом сезоне.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/70137/?c=1#c6864068

    (ответить)

  10. liverpoolfan94 18.04.2019 00:34 # liverpoolfan94
    Шарлатан же говорил что Сити в полуфинале??
    А они там были вообще?

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  11. vyrentz 18.04.2019 00:31 # vyrentz
    Нужен финал ЛФК - ТТХ, будет настоящий праздник английского футбола. Испанцы порядком поднадоели за последние годы, хорошо, что жизнь изменчива.

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  12. rap-woiska 18.04.2019 00:31 # rap-woiska
    почаны есть фул обзорчики?и желательно с ласт отменённым голом сити

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  13. lampard78 18.04.2019 00:30 # lampard78
    Только бы Ливер теперь вынес симулянтов и пох уже кто там в финале выиграет.

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  14. iskander8sg 18.04.2019 00:30 # iskander8sg
    Сарри жгет
    https://www.euro-football.ru/article/31/1004147385_sarri_budet_rad_esli_chelsi_ego_uvolit

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  15. only--liverpool 18.04.2019 00:30 # only--liverpool
    ЕСЛИ ЧЕСТНО Тоттенхему крупно повезло сегодня))))))))))))))))))

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  16. edgarkuznetsov 18.04.2019 00:29 # edgarkuznetsov
    Сасать !! Шпоры трахнули как и говорил .

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  17. blackbirdofk 18.04.2019 00:29 # blackbirdofk
    Жаль. Так хотел глянуть финал Барса-Сити. Теперь Аякс стал единственной командой, способной доставить проблемы каталонцам. Именно доставить проблемы, а не обыграть. 2-1 будет, довольная равную игру предстоит увидеть, но гений зарешает в нужный момент, как это обычно бывает. Шпоры не справятся с Аяксом, а Ливеру ещё силёнок не хватает, чтоб тягаться на равных, Вальверде грамотно закроет бегунков Салаха и Мане, как жопой чую. Тем не менее, классные матчи впереди.

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  18. sausage 18.04.2019 00:28 # sausage
    Так-то по большому счёту оффсайд у Агуэро левый какой-то. Эти судьи за мониторами тоже лошаться периодически.

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  19. firmino9 18.04.2019 00:27 # firmino9
    Барса-Ливерпуль будет финалом

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  20. madchester 18.04.2019 00:26 # madchester
    Пока лысый физрук не купит нормальных защитников никогда ему не выиграть лигу чемпионов.

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