"Тоттенхэм" перечеркнул мечты "Сити" о покере, забрав путевку в 1/2 финала Лиги Чемпионов

В потрясающем по накалу матче "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:3, но благодаря правилу выездного гола прошел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Относительно поражения в Лондоне на прошлой неделе в старте у "горожан" вышли Венсан Компани, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва, заменив Николаса Отаменди, Фабиана Дельфа, Фернандиньо и Рияда Махреза.



Плеймейкер "шпор" Деле Алли вышел с первых минут, несмотря на перелом руки. Харри Кейна, также получившего травму в первом матче, на острие атак заменил Сон Хен Мин, аккомпанировать которому отправился Лукас Моура. Вместо Харри Уинкса появился Виктор Ваньяма.



Начало матча получилось по-настоящему сумасшедшим. Уже на четвертой минуте Де Брюйне сыграл в стенку с Серхио Агуэро, а затем отдал на дальний край штрафной Рахиму Стерлингу. Англичанин чуть улучшил позицию и как рукой положил мяч в ворота обводящим ударом — 1:0.



Ответ "Тоттенхэма" не заставил себя ждать. Эмерик Лапорт неудачно остановил мяч на линии своей штрафной площадки, после чего Сон пробил в касание в противоход Эдерсону — 1:1.



Спустя всего три минуты гости вышли вперед. Лапорт вновь зазевался и потерял мяч на своей половине поля. Моура тут же помчался в контратаку, в завершении которой Сон с линии штрафной закрутил снаряд в дальний верхний угол ворот — 1:2.



Прошла еще минута, и равновесие было восстановлено. Бернарду Силва в одиночестве получил мяч на правом краю штрафной, поспешив пробить. Рикошет от Данни Роуза не оставил Уго Льорису шансов на спасение — 2:2.



После таких безумных 11 минут игра успокоилась. Игра успокоилась, но голевая феерия продолжилась! На 21-й минуте Де Брюйне прострелил с правого фланга, а Стерлинг подоспел к дальней штанге — 3:2.



В дальнейшем игра проходила с заметным территориальным преимуществом "Сити", но скорости были невысоки. Незадолго до перерыва "шпоры" потеряли с травмой Муссу Сиссоко, из-за чего им пришлось перестроиться — Алли опустился в центр поля, а Фернандо Льоренте со скамейки отправился на острие.



Второй тайм хозяева начали доминирующим образом, а Стерлинг и Де Брюйне заставили Льориса совершить два отличных сейва.



На 58-й минуте "Тоттенхэм" огрызнулся ударом головой Льоренте, отраженным Эдерсоном, и тут же пропустил. Продвинувшись вперед мимо нескольких игроков соперника, Де Брюйне сделал короткую передачу вперед на правый край штрафной, откуда Агуэро поразил ближний угол ворот — 4:2.



Поведя с нужным для себя счетом, хозяева продолжили много атаковать. Ничего не предвещало для них беды, но на 73-й минуте случилось нечто неожиданное. Это Льоренте бедром отправил мяч в ворота после розыгрыша углового — 4:3.



Теперь "Сити" вновь требовалось забивать. Хозяева устроили отчаянный штурм, однако силы уже были на исходе, а "шпоры" всей командой ушли в оборону.



Когда уже шло компенсированное время, Стерлинг с передачи Агуэро все-таки пробил Льориса, однако радость "горожан" была оборвана вмешательством системы VAR — офсайд.



В итоге "Тоттенхэм" проиграл этот матч, но благодаря забитым на выезде голам прошел в полуфинал, где теперь сыграет с "Аяксом". Надежды "Сити" о покере оказались перечеркнуты в брутальной манере.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 4:3 (3:2) по сумме двух матчей — 4:4



Голы: Стерлинг 4, 21, Бернарду Силва 11, Агуэро 59 — Сон 7, 10, Льоренте 73.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Менди (Сане 84), Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва (Фернандиньо 63), Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Санчес 90), Ваньяма, Сиссоко (Льоренте 41), Алли, Эриксен, Сон, Моура (Дэвис 82).



Предупреждения: Сиссоко, Роуз, Сон, Ваньяма.