"Тоттенхэм" перечеркнул мечты "Сити" о покере, забрав путевку в 1/2 финала Лиги Чемпионов
В потрясающем по накалу матче "Тоттенхэм" проиграл в гостях у "Манчестер Сити" со счетом 4:3, но благодаря правилу выездного гола прошел в полуфинал Лиги Чемпионов.
Относительно поражения в Лондоне на прошлой неделе в старте у "горожан" вышли Венсан Компани, Бенжамен Менди, Кевин Де Брюйне и Бернарду Силва, заменив Николаса Отаменди, Фабиана Дельфа, Фернандиньо и Рияда Махреза.
Плеймейкер "шпор" Деле Алли вышел с первых минут, несмотря на перелом руки. Харри Кейна, также получившего травму в первом матче, на острие атак заменил Сон Хен Мин, аккомпанировать которому отправился Лукас Моура. Вместо Харри Уинкса появился Виктор Ваньяма.
Начало матча получилось по-настоящему сумасшедшим. Уже на четвертой минуте Де Брюйне сыграл в стенку с Серхио Агуэро, а затем отдал на дальний край штрафной Рахиму Стерлингу. Англичанин чуть улучшил позицию и как рукой положил мяч в ворота обводящим ударом — 1:0.
Ответ "Тоттенхэма" не заставил себя ждать. Эмерик Лапорт неудачно остановил мяч на линии своей штрафной площадки, после чего Сон пробил в касание в противоход Эдерсону — 1:1.
Спустя всего три минуты гости вышли вперед. Лапорт вновь зазевался и потерял мяч на своей половине поля. Моура тут же помчался в контратаку, в завершении которой Сон с линии штрафной закрутил снаряд в дальний верхний угол ворот — 1:2.
Прошла еще минута, и равновесие было восстановлено. Бернарду Силва в одиночестве получил мяч на правом краю штрафной, поспешив пробить. Рикошет от Данни Роуза не оставил Уго Льорису шансов на спасение — 2:2.
После таких безумных 11 минут игра успокоилась. Игра успокоилась, но голевая феерия продолжилась! На 21-й минуте Де Брюйне прострелил с правого фланга, а Стерлинг подоспел к дальней штанге — 3:2.
В дальнейшем игра проходила с заметным территориальным преимуществом "Сити", но скорости были невысоки. Незадолго до перерыва "шпоры" потеряли с травмой Муссу Сиссоко, из-за чего им пришлось перестроиться — Алли опустился в центр поля, а Фернандо Льоренте со скамейки отправился на острие.
Второй тайм хозяева начали доминирующим образом, а Стерлинг и Де Брюйне заставили Льориса совершить два отличных сейва.
На 58-й минуте "Тоттенхэм" огрызнулся ударом головой Льоренте, отраженным Эдерсоном, и тут же пропустил. Продвинувшись вперед мимо нескольких игроков соперника, Де Брюйне сделал короткую передачу вперед на правый край штрафной, откуда Агуэро поразил ближний угол ворот — 4:2.
Поведя с нужным для себя счетом, хозяева продолжили много атаковать. Ничего не предвещало для них беды, но на 73-й минуте случилось нечто неожиданное. Это Льоренте бедром отправил мяч в ворота после розыгрыша углового — 4:3.
Теперь "Сити" вновь требовалось забивать. Хозяева устроили отчаянный штурм, однако силы уже были на исходе, а "шпоры" всей командой ушли в оборону.
Когда уже шло компенсированное время, Стерлинг с передачи Агуэро все-таки пробил Льориса, однако радость "горожан" была оборвана вмешательством системы VAR — офсайд.
В итоге "Тоттенхэм" проиграл этот матч, но благодаря забитым на выезде голам прошел в полуфинал, где теперь сыграет с "Аяксом". Надежды "Сити" о покере оказались перечеркнуты в брутальной манере.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 4:3 (3:2) по сумме двух матчей — 4:4
Голы: Стерлинг 4, 21, Бернарду Силва 11, Агуэро 59 — Сон 7, 10, Льоренте 73.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Менди (Сане 84), Де Брюйне, Гюндоган, Давид Сильва (Фернандиньо 63), Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Санчес 90), Ваньяма, Сиссоко (Льоренте 41), Алли, Эриксен, Сон, Моура (Дэвис 82).
Предупреждения: Сиссоко, Роуз, Сон, Ваньяма.
18.04.2019 00:00
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Последние комментарии:
Матч огонь, чисто брит-футбол. Ни одна команда не заслужила вылета. Наверное самый интересный сезон ЛЧ за последние годы.
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https://streamable.com/s/ww3re/aofwhg
просто оцените это празднование стерлинга, тупая черная сосольда)
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это же успех для шпор, с этим нужно поздравить
(ответить)
А что будет делать Стерлинг и Ко с благотворительными билетами на полуфинал?
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Вообще Пеп норм заранее солому постелил: посчитал сначала суперкубок за трофей, типа покер возможен и без ЛЧ, а потом сказал, что чемпик важнее ЛЧ. Кстати, по его реакции после гола заметно было, что ЛЧ вторично) Сомневаюсь, что он также будет скакать, выиграв АПЛ.
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Как сыграл Челси в 1/4 ?
Сколько забил Азар? )))
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Соситеееее хуйййййй все фанати голубой памойки по имени ман сити...клуб без история...А вы же ещё были уверены в покере ахахахахахахахахаха
(ответить)
Вышел обзорчик
https://www.youtube.com/watch?v=9a-M32iRabs
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17.04.2019 23:54 #
thegodfather
Ебать шпоры конченные аутяры, сами себе в такой момент привезли гол, это рофл. Я такого ещё не видел. Кто там отдал эту пасулб? Эриксен? Просто конча! Но сити оч фартовый в этом сезоне.
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Источник: http://fapl.ru/posts/70137/?c=1#c6864068
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Шарлатан же говорил что Сити в полуфинале??
А они там были вообще?
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Нужен финал ЛФК - ТТХ, будет настоящий праздник английского футбола. Испанцы порядком поднадоели за последние годы, хорошо, что жизнь изменчива.
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почаны есть фул обзорчики?и желательно с ласт отменённым голом сити
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Только бы Ливер теперь вынес симулянтов и пох уже кто там в финале выиграет.
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Сарри жгет
https://www.euro-football.ru/article/31/1004147385_sarri_budet_rad_esli_chelsi_ego_uvolit
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ЕСЛИ ЧЕСТНО Тоттенхему крупно повезло сегодня))))))))))))))))))
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Сасать !! Шпоры трахнули как и говорил .
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Жаль. Так хотел глянуть финал Барса-Сити. Теперь Аякс стал единственной командой, способной доставить проблемы каталонцам. Именно доставить проблемы, а не обыграть. 2-1 будет, довольная равную игру предстоит увидеть, но гений зарешает в нужный момент, как это обычно бывает. Шпоры не справятся с Аяксом, а Ливеру ещё силёнок не хватает, чтоб тягаться на равных, Вальверде грамотно закроет бегунков Салаха и Мане, как жопой чую. Тем не менее, классные матчи впереди.
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Так-то по большому счёту оффсайд у Агуэро левый какой-то. Эти судьи за мониторами тоже лошаться периодически.
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Барса-Ливерпуль будет финалом
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Пока лысый физрук не купит нормальных защитников никогда ему не выиграть лигу чемпионов.
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