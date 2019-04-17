"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" без каких-либо проблем оформил выход в полуфинал Лиги Чемпионов, разгромив "Порту" в ответном матче со счетом 1:4.

Относительно победы 2:0 в первом матче главный тренер "красных" Юрген Клопп обновил стартовый состав своей команды с помощью Жоэля Матипа, Энди Робертсона, Джорджиньо Вейналдума и Дивока Ориги, которые заменили Деяна Ловрена, Наби Кейта, Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино.



Хозяева показали зубы уже в самом начале, когда Хесус Корона нанес крученый удар — над перекладиной ворот Алиссона.



"Порту" продолжил атаковать, прибрав инициативу и мяч. "Ливерпуль" выглядел слишком робко и практически не отвечал.



Впервые "красные" смогли огрызнуться лишь на 26-й минуте, когда в завершении быстрой комбинации Мохамед Салах все-таки изловчился и смог пробить из пределов штрафной в окружении двух защитников. Удар египтянина вышел неточным, однако Садио Мане ускорился и вытянутой ногой подправил мяч в ворота — 0:1. Система VAR подтвердила, что офсайда не было.



Теперь "Порту" требовалось забивать уже четырежды. Хозяева не опустили руки, продолжив идти вперед, однако их атаки и удары не таили в себе большой опасности.



После перерыва характер игры ничуть не изменился. Хозяева продолжали атаковать, но лишь потому, что им это позволял "Ливерпуль". "Красные" просто не видели смысла напрягаться.



Надежды "Порту" избежать поражения хотя бы в отдельном взятом матче были перечеркнуты на 64-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд роскошным диагональным пасом вывел Салаха один на один, и Мохамед уверенно распорядился своим моментом — 0:2.



На 68-й минуте Эдеру Милитао удалось отыграть один гол, замкнув подачу с углового — 1:2. Однако очень скоро появившиеся на замену Хендерсон и Фирмино восстановили прежнюю разницу в счете. Джордан навесил, а Роберто пробил головой с отскоком от газона — 1:3.



Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда Милнер подал угловой, а Виргил Ван Дейк головой поразил ворота после скидки Мане — 1:4.



"Ливерпуль" явно решил поберечь силы в ответном матче, но во втором тайме все-таки вошел во вкус и не смог отказать себе в удовольствии победить с разгромным счетом. "Порту" оказался самым легким соперником для "красных" за последние недели, если не месяцы.



"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:4 (0:0) по сумме двух матчей — 1:6



Голы: Милитао 68 — Мане 26, Салах 65, Фирмино 77, Ван Дейк 84.



"Порту": Касильяс, Милитао, Пепе, Фелипе, Теллес, Корона (Фернандо 78), Данилу, Эктор Эррера, Отавио (Соарес 45), Браими (Кошта 81), Марега.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 66), Матип, Ван Дейк, Робертсон (Хендерсон 71), Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино 45).



Предупреждения: Пепе — Мане.