"Ливерпуль" разгромил "Порту" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" без каких-либо проблем оформил выход в полуфинал Лиги Чемпионов, разгромив "Порту" в ответном матче со счетом 1:4.
Относительно победы 2:0 в первом матче главный тренер "красных" Юрген Клопп обновил стартовый состав своей команды с помощью Жоэля Матипа, Энди Робертсона, Джорджиньо Вейналдума и Дивока Ориги, которые заменили Деяна Ловрена, Наби Кейта, Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино.
Хозяева показали зубы уже в самом начале, когда Хесус Корона нанес крученый удар — над перекладиной ворот Алиссона.
"Порту" продолжил атаковать, прибрав инициативу и мяч. "Ливерпуль" выглядел слишком робко и практически не отвечал.
Впервые "красные" смогли огрызнуться лишь на 26-й минуте, когда в завершении быстрой комбинации Мохамед Салах все-таки изловчился и смог пробить из пределов штрафной в окружении двух защитников. Удар египтянина вышел неточным, однако Садио Мане ускорился и вытянутой ногой подправил мяч в ворота — 0:1. Система VAR подтвердила, что офсайда не было.
Теперь "Порту" требовалось забивать уже четырежды. Хозяева не опустили руки, продолжив идти вперед, однако их атаки и удары не таили в себе большой опасности.
После перерыва характер игры ничуть не изменился. Хозяева продолжали атаковать, но лишь потому, что им это позволял "Ливерпуль". "Красные" просто не видели смысла напрягаться.
Надежды "Порту" избежать поражения хотя бы в отдельном взятом матче были перечеркнуты на 64-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд роскошным диагональным пасом вывел Салаха один на один, и Мохамед уверенно распорядился своим моментом — 0:2.
На 68-й минуте Эдеру Милитао удалось отыграть один гол, замкнув подачу с углового — 1:2. Однако очень скоро появившиеся на замену Хендерсон и Фирмино восстановили прежнюю разницу в счете. Джордан навесил, а Роберто пробил головой с отскоком от газона — 1:3.
Точка в матче была поставлена на 84-й минуте, когда Милнер подал угловой, а Виргил Ван Дейк головой поразил ворота после скидки Мане — 1:4.
"Ливерпуль" явно решил поберечь силы в ответном матче, но во втором тайме все-таки вошел во вкус и не смог отказать себе в удовольствии победить с разгромным счетом. "Порту" оказался самым легким соперником для "красных" за последние недели, если не месяцы.
"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:4 (0:0) по сумме двух матчей — 1:6
Голы: Милитао 68 — Мане 26, Салах 65, Фирмино 77, Ван Дейк 84.
"Порту": Касильяс, Милитао, Пепе, Фелипе, Теллес, Корона (Фернандо 78), Данилу, Эктор Эррера, Отавио (Соарес 45), Браими (Кошта 81), Марега.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 66), Матип, Ван Дейк, Робертсон (Хендерсон 71), Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино 45).
Предупреждения: Пепе — Мане.
17.04.2019 23:55
Просмотров: 2174
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
с победой, "красные" братья! легчайшая победа, за одно переживал, здоровье наших игроков, боялся, что переломают к херам, слава Богу обошлось.
(ответить)
Вперёд, Барселона, снова разгромим каких то англичашек в три мяча!
(ответить)
Порту резво начал, но ЛФК выстоял под давлением соперника до забитого красными мяча, окончательно убившего интригу противостояния. Вейналдум и Матип показали не лучшую свою игру, особенно в первой половине матча, а вот Ван Дейк и Мане стабильно на высоком уровне провели оба тайма. Во втором Клопп довольно рано сделал замены и дал отдохнуть обоим основным крайним защитникам, убрал с поля не особо хорошо игравшего Ориги и здорово, что вышедшие на поле Гомес, Хендерсон и Фирмино усилили состав. Есть запас прочности и полуфинал с Барселоной должен быть интересным.
(ответить)
А что тут писать? YNWA!!!
(ответить)
красавчики) вся тройка забила + ван Дейк!
Хендо на позиции центрального полузащитника, 3 матча 3 ассиста
Барселона - Ливерпуль в полуфинале ЛЧ! Матчи будут огонь!)
(ответить)
Тот момент когда ты истинный колбасник и смотрел товарняк с порту и совсем не было безразлично на матч МС - ТТХ. Говорят, многое потерял. Ну да пох.
Двоякое чувство какое-то. Вроде и рад, что МС проиграл, а вроде и уже обидно за финал, ведь теперь там будет ТТХ/Аякс... А это не совсем то, что ожидалось... Тем более, если там ещё и Барса будет...
(ответить)
С победой красные!
(ответить)
Все таки клоп топ
(ответить)
Радует факт, что никого не покалечили. Рационализм - это у немцев в крови.
Не напрягаясь, взяли победу.
Приятно видеть.
(ответить)
вот победитель ЛЧ , чего уж там)
(ответить)
С победой красные)
Игра была очень нервной до первого гола, но дальше мягкий порту просто рассыпался. Удивительно бесхарактерная команда. И очень подлая и гадкая. Ладно пенис с ними, и 1/4 была для них потолком.
Парочка фактов:
1. Пстц этот марига абсолютный Хески, давно я так не угарал с напов. Абсолютно тупейшая телега)
2. Защитники и опорники сыграли на тройку. Слишком много вольности и ударов позволили по воротам, пута в такой ситуации треху да всунет. Возможно вышли не до конца мотивированными, но мля.
3. Аллисон сегодня был великолепен. Как же меня радует это чувство когда вратарь на чиле и абсолютном спокойствии.
4. Выпуск ореки был авантюрой, после выхода Фирмы лфк обрел коронный баланс и начал клеиться центр поля.
5. Мо и Мане хороши были.
6. Вейн, Милли не понравились.
7. С путой будет предельно интересный махач, давно хотел чтоб сыграли с ними.
Юнва!
(ответить)
Красавцы!!!)
(ответить)
А я думал мы пиздец отскочили на Энфилде, когда у Порту не играли Пепе и Эктор Эррера, но Порту в полном составе проиграл ещё крупнее. А говорили, что Порту сильнее и такого результата не повторится, но разница +5 в сторону красных. И это в не очень хорошую погоду. Вот такие дела...
(ответить)
Бля, какой же класс топ поставил ливерпулю, что ребята точно знают свои силы и тратят ради победы столько сил, сколько нужно. Все здорово отыграли, рад возвращению гомеза, еще б окс начал выходить хоть на чуть-чуть.
На очереди барса, вот это будет заруба.
Клопп топ
(ответить)
Что и требовалось доказать
(ответить)
Фирмино коронный, Ван Дейк похоронный
(ответить)
City сосите!!!!
(ответить)
ТОПАРИ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий