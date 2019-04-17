Матео Ковачич вступил в переговоры с "Зенитом"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич вступил в переговоры о переходе в "Зенит".

Напомним, этот сезон Ковачич проводит у "синих" на правах аренды из "Реала". Матео менял Мадрид на Лондон в поисках регулярной игровой практики и оную обрел, приняв участие уже в 43 матчах.



Ранее 24-летний хорват неоднократно намекал, что счастлив на "Стэмфорд Бридж", а главный тренер Маурицио Сарри и вовсе прямым текстом заявил, что хочет сохранить Ковачича.



Однако руководство "Челси" испытывает смешанные чувства насчет Матео — особенно в свете неопределенных перспектив Сарри. Если же клубу не удастся отменить трансферный запрет ФИФА, то выкупить Ковачича не получится чисто технически.



Учтя все эти обстоятельства и не желая терять время даром, Ковачич вступил в переговоры с клубом из Санкт-Петербурга. Помимо регулярной игровой практики, "Зенит" готов предложить Матео возможность выступать в Лиге Чемпионов, а также заманчивые финансовые условия. В "Реале" удерживать хорвата не собираются.