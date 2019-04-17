"Ливерпуль" опроверг слухи о том, что Салах хочет уйти

Мохамед Салах "Ливерпуль" категорически опроверг слухи о том, что нападающий Мохамед Салах поссорился с главным тренером Юргеном Клоппом и теперь хочет покинуть "Энфилд".

В среду испанская газета AS опубликовала резонансный материал о том, что Салах более не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле" и уже сообщил об этом Клоппу. Утверждалось, что "красные" даже отклонили прошение Мохамеда о трансфере.

Однако официальный представитель мерсисайдского клуба сообщил изданию Liverpool Echo, что на "Энфилде" считают подобную историю "смехотворной" — никакого разлада в отношениях между Салахом и Клоппом нет, и Мохамед еще никогда не чувствовал себя счастливее.

Агент 26-летнего игрока сборной Египта, претендентом номер один на которого называется "Реал", Рами Аббас Исса также опроверг появившиеся слухи.

"Я смотрю, AS снова несет чепуху", — написал представитель Мохамеда.


Метки Ливерпуль, Салах, слухи

Автор mihajlo   

Дата 17.04.2019 22:00

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  1. yervand 17.04.2019 22:49 # yervand
    дебильная выдумка очередного долбаеба...

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  2. xin 17.04.2019 22:11 # xin
    Куда ему уходить без медальки АПЛ)

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