"Ливерпуль" опроверг слухи о том, что Салах хочет уйти
"Ливерпуль" категорически опроверг слухи о том, что нападающий Мохамед Салах поссорился с главным тренером Юргеном Клоппом и теперь хочет покинуть "Энфилд".
В среду испанская газета AS опубликовала резонансный материал о том, что Салах более не чувствует себя счастливым в "Ливерпуле" и уже сообщил об этом Клоппу. Утверждалось, что "красные" даже отклонили прошение Мохамеда о трансфере.
Однако официальный представитель мерсисайдского клуба сообщил изданию Liverpool Echo, что на "Энфилде" считают подобную историю "смехотворной" — никакого разлада в отношениях между Салахом и Клоппом нет, и Мохамед еще никогда не чувствовал себя счастливее.
Агент 26-летнего игрока сборной Египта, претендентом номер один на которого называется "Реал", Рами Аббас Исса также опроверг появившиеся слухи.
"Я смотрю, AS снова несет чепуху", — написал представитель Мохамеда.
17.04.2019 22:00
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дебильная выдумка очередного долбаеба...
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Куда ему уходить без медальки АПЛ)
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