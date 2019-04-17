Гвардиола рассчитывает на поддержку "Этихад" в матче с "Тоттенхэмом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы не только его игроки, но и болельщики продемонстрировали свое желание достичь полуфинала Лиги Чемпионов.

Чтобы шагнуть в следующую стадию Лиги Чемпионов, "горожанам" обязательно нужно забивать в ответном матче против "Тоттенхэма". Гвардиола надеется, что публика "Этихад" поможет своей команде отыграться после поражения 1:0 в Лондоне.



"Я хочу видеть, что они хотят попасть в полуфинал — не только игроки, но и фанаты. Я хочу видеть это. Сделайте это ради парней — они так гордятся тем, чего добились за последние 20 месяцев, но они человеческие создания".



"У них могут быть плохие моменты во время матчей, и в такие моменты мы нуждаемся в своих болельщиках. Нам не преодолеть эту стадию без болельщиков. Мне очень любопытно, как проявят себя наши фанаты", — цитирует Гвардиолу The Guardian.