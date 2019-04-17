"Вест Хэм" обновил облик Лондонского стадиона
"Вест Хэм" слегка обновил облик своего стадиона, уложив по периметру футбольного поля покрытие кларетового цвета.
Как известно, Лондонский стадион, который находится у "молотобойцев" в долгосрочной аренде, не является чисто футбольным — трибуны отделены от поля беговыми дорожками.
Переоборудуя арену для игры в футбол несколько лет назад, "Вест Хэм" закрыл беговые дорожки искусственным покрытием зеленого цвета, по поводу чего поступало много жалоб — особенно от футболистов, которые порой не могли разобраться, где заканчивается трава.
Это упущение было сегодня исправлено, сообщает Daily Mail. Договорившись с фактическим собственником стадиона London Legacy Development Corporation, "молотобойцы" уложили по периметру поля искусственное покрытие традиционной для себя раскраски — точно такое же, как было на "Аптон Парк".
Познакомить своих болельщиков с этой новинкой подопечные Мануэля Пеллегрини смогут уже в ближайший уикенд, когда на Лондонский стадион пожалует "Лестер".
17.04.2019 20:00
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Таки да,очень кашерно стало:)
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наконец то
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