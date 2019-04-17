"Вест Хэм" обновил облик Лондонского стадиона

"Вест Хэм" слегка обновил облик своего стадиона, уложив по периметру футбольного поля покрытие кларетового цвета.

Как известно, Лондонский стадион, который находится у "молотобойцев" в долгосрочной аренде, не является чисто футбольным — трибуны отделены от поля беговыми дорожками.



Переоборудуя арену для игры в футбол несколько лет назад, "Вест Хэм" закрыл беговые дорожки искусственным покрытием зеленого цвета, по поводу чего поступало много жалоб — особенно от футболистов, которые порой не могли разобраться, где заканчивается трава.



Это упущение было сегодня исправлено, сообщает Daily Mail. Договорившись с фактическим собственником стадиона London Legacy Development Corporation, "молотобойцы" уложили по периметру поля искусственное покрытие традиционной для себя раскраски — точно такое же, как было на "Аптон Парк".



Познакомить своих болельщиков с этой новинкой подопечные Мануэля Пеллегрини смогут уже в ближайший уикенд, когда на Лондонский стадион пожалует "Лестер".



